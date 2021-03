Víctima de Félix Salgado Macedonio desiste de acciones penales en su contra

Basilia Castañeda informó que no impulsará más acciones penales contra Félix Salgado Macedonio por falta de recursos e indiferencia de autoridades

México.- Basilia Castañeda, quien sería víctima de violación por parte de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, informó que desistirá de las acciones penales en contra del político por falta de recursos y la indiferencia de las autoridades.

A través de un comunicado compartido el domingo 14 de marzo, Basilia Castañeda explicó que no va a impulsar más acciones en el ámbito penal contra Salgado Macedonio pues las fiscalías de Guerrero y federal, han violado sus derechos como víctima.

“Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en el estado de Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”. Basilia Castañeda

Cabe recordar que Basilia denunció a Félix Salgado Macedonio por violación que habría ocurrido cuando ella tenía 17 años en Guerrero; este tipo de denuncias deben ser investigadas de oficio por el tipo de delito y el agravante contra una mujer menor de edad.

Basilia acusa que CNHJ de Morena no actúa con perspectiva de género

En el mismo comunicado, Basilia Castañeda refirió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia ( CNHJ ) de Morena le notificó sobre la siguiente comparecencia para este 15 de marzo para presentar pruebas, por lo que la última etapa de este procedimiento ordinario continúa abierta.

“Quiero reconocer que se aceptó mi petición de que mi testimonio rendido en el procedimiento de oficio fuera tomado en cuenta, junto con el que ya presenté ante la FGR. También se aceptaron las pruebas supervenientes de violencia política intrapartidaria, ejercidas en mi contra y de una de las hijas de mi esposo, desde el día 12 de febrero”. Basilia Castañeda

Comunicado 2. Basilia Castañeda Maciel ☛ https://t.co/aLIdi02D2Y — Laboratorio Feminista de Derechos Digitales #LFDD (@LABFEMDD) — Laboratorio Feminista de Derechos Digitales #LFDD (@LABFEMDD) March 15, 2021

Sin embargo, aseguró que la CNHJ no ha actuado con perspectiva de género pues no realizaron dos periciales psicológicas solicitadas ni resolvieron las cuatro solicitudes sobre medidas cautelares realizadas por la víctima.

Pide a exfiscal no continuar con apoyo

Basilia Castañeda también pidió al abogado y exfiscal de Guerrero Xavier Oléa que no continúe con la representación en la causa penal que él había ofrecido apoyar pro bono y sentenció que las autoridades no se han transformado para que las mujeres tengan acceso a la justicia .

“Si nuestras instituciones no se han transformado para garantizar la presunción de buena fe de quienes denunciamos, si no han incorporado personal que sepa investigar con perspectiva de género y que erradique los privilegios en el acceso a la justicia, la responsabilidad de esa impunidad no está en manos de las víctimas sino de las autoridades”. Basilia Castañeda

Al final del comunicado dijo que siguen manteniendo los privilegios que sostienen la impunidad por acciones de las fiscalías, así como de organismos como la CNJH, que convocan a formalidades para incrementar el riesgo de quienes denuncian.

“Un violador será gobernador” le dicen a AMLO

La noche de este domingo 14 de marzo, colectivas feministas intervinieron la fachada de Palacio Nacional con mensajes dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para recordarle que “un violador será gobernador”.

Lo anterior luego de que Morena ratificó la candidatura de Félix Salgado Macedonio para el gobierno de Guerrero, y quien al comienzo de su campaña en Acapulco, dijo haber sido objeto de un “linchamiento político y mediático”.