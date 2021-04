Félix Salgado Macedonio aseguró que el Tribunal Electoral aceptó el recurso contra el retiro de su candidatura.

México.- Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, levantó el plantón que mantuvo en las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aceptó revisar su impugnación a la decisión del órgano electoral de quitarle la candidatura.

En entrevista con Azucena Uresti para Telediario, Félix Salgado Macedonio aseguró que al ser recibido el recurso de impugnación por la Sala Superior se levanta el plantón y regresará a Guerrero. Además dijo confiar en las determinaciones del Tribunal Electoral.

"No, ya nos vamos, ya nos vamos del INE y el tribunal, una vez que hemos recibido el aviso de que fue aceptado por la Sala Superior el recurso de impugnación que puse en contra de la decisión arbitraria del INE. Nosotros dejamos que el tribunal resuelva apegado a derecho, tenemos la confianza de que así sea y nosotros ya nos vamos para Guerrero" Félix Salgado Macedonio. Aspirante a la gubernatura de Guerrero

Félix Salgado Macedonio expuso que se mantendrá al pendiente de las decisiones del Tribunal Electoral y calificó la decisión del INE de quitarle la candidatura de arbitraria. También dejó claro que no tiene nada en contra del TEPJF.

El INE decidió quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no haber presentado sus gastos de precampaña. El aspirante justificó que como Morena no hizo precampaña no tenía gastos por justificar. La candidatura de Félix Salgado Macedonio se ha llenado de polémica por este motivo y por las denuncias de violación que pesan en su contra.

Caso de Félix Salgado Macedonio se resuelve el viernes: Mario Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, aseguró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría resolver el caso de Félix Salgado Macedonio y el de Raúl Morón el viernes 9 de abril.

Félix Salgado Macedonio añadió que el plantón sería retirado para que no se preste a malas interpretaciones por si llegan a resolver a su favor.

Con información de Telediario y Milenio