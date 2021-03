Félix Salgado Macedonio aseguró que nunca fue precandidato, y llamó a movilizaciones si se le retira la candidatura.

México.- El candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para defender su candidatura si el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) le cancela el registro, por supuestamente no cumplir con la comprobación de sus gastos de precampaña.

En un discurso Félix Salgado Macedonio negó haber sido precandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, argumentando que su puesto fue de “coordinador de los comités de la defensa del voto” en el estado, por lo que no hizo precampaña y no tiene gastos que reportar.

Dice Félix Salgado Macedonio que llegará hasta las últimas consecuencias y acudirá al TEPJF, a la SCJN y a organismos internacionales porque nadie le va a a quitar su candidatura "porque el pueblo de Guerrero ya decidió". No descarta movilización en las calles. #Elecciones2021 pic.twitter.com/e4eSR48bXj — Avi 😷🦆 (@avieu) — Avi 😷🦆 (@avieu) March 25, 2021

"Sin embargo ellos quieren que a fuerza quedemos fuera de la contienda. La comisión de fiscalización así ya lo aprobó, retirar dicen ellos mi candidatura y hoy se reúnen los consejeros del INE, no sabemos si vayan a darle por ahí y si es ahí esto llegará al TRIFE (Tribunal Electoral) y el TRIFe determinará. Y si determina en contra de nosotros, se le sigue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego siguen organismos internacionales pero le quiero decir a todos ellos que el pueblo de Guerrero ya decidió y vamos a gobernar Guerrero" Félix Salgado Macedonio. Candidato a gobernador de Guerrero

Félix Salgado Macedonio llama a movilizaciones

Félix Salgado Macedonio amagó con llegar a la movilización si así lo determinan las circunstancias derivadas de su candidatura, y aseguró que impedirá que “ le hagan chapuza ” en las elecciones 2021.

Este mensaje fue similar al del secretario general de Morena en Guerrero, Marcial Rodríguez, que llamó a protestar afuera del INE en la CDMX si se le quita la candidatura a Félix Salgado Macedonio.

"Voy a ser el gobernador de Guerrero porque el pueblo así lo dice, así lo determina y no nos vamos a rajar, no hay paso atrás, lo dijo nuestro presidente (de Morena) en el estado. Es necesario llegar a la movilización, se va a movilizar el pueblo de Guerrero pero no vamos a permitir que hagan chapuza, que hagan tranza, el pueblo de Guerrero no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a seguir luchando, el candidato no se raja y el pueblo menos" Félix Salgado Macedonio

Comisión del INE aprueba quitar candidatura a Félix Salgado Macedonio

La Comisión de Fiscalización del INE aprobó proponer al Consejo General del órgano electoral retirar la candidatura a Félix Salgado Macedonio por no reportar sus gastos de precampaña.

Con 3 votos a favor y 2 en contra se determinó quitar el registro al candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Los consejeros que votaron a favor fueron Carla Humphrey, Ciro Murayama y Jaime Rivera. En contra votaron Adriana Favela y Uuc-kib Espadas.