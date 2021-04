Hija de Félix Salgado Macedonio dice que no es “plan b ni c” para sustituir a su padre

Evelyn Salgado Pineda es la hija mayor de Félix Salgado Macedonio

México.- Luego de que surgieran los rumores sobre que las hijas de Félix Salgado Macedonio sustituirán a su padre para la candidatura a la gubernatura de Guerrero por Morena, Evelyn Macedonio, la mayor, negó ser el “plan b ni c”.

La hija mayor de Félix Salgado Macedonio se presentó a través de su cuenta de Facebook, dijo llamarse Evelyn Salgado Pineda y no “Juanita”, expresión que se les da a mujeres que sustituyen a hombres para cumplir la cuota de género que marca el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Mi padre es insustituible”: dice Evelyn, hija de Salgado Macedonio

Evelyn Salgado aseguró que no hay “plan b ni c” para sustituir a su padre en caso de que le nieguen la candidatura a Guerrero por Morena.

La hija mayor agregó que apoyará a Félix Salgado Macedonio “hasta el final” porque es “insustituible”, y finalizó su mensaje con la frase que se usó para la precampaña y parte de la campaña: “Hay toro”.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo. ¡Hay toro!” Evelyn Salgado Pineda

Evelyn Salgado Pineda fue presidenta del DIF de Acapulco cuando Félix Salgado Macedonio fue alcalde entre 2006 a 2008.

A la hija se le ha visto con su padre durante sus protestas afuera del INE.

Félix Salgado Macedonio asegura que respetará la decisión del Tribunal

El aspirante a la gubernatura de Guerrero por Morena, Félix Salgado Macedonio, aseguró que respetará la decisión del Tribunal Electoral Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Tras la decisión del INE, con seis votos a favor y cinco en contra, de quitarle la candidatura a Salgado Macedonio por no reportar sus gastos de precampaña, el aspirante (acusado de dos violaciones) dijo en su cuenta de Twitter estar comprometido con la democracia y la patria; añadió que la “Cuarta Transformación” seguirá “avanzando sin descanso”.

“Respetaremos lo que el Tribunal Electoral decida. Es un compromiso con la democracia y con nuestra Patria. La 4T avanza sin descanso. Ya tenemos entumido nuestro cuerpo, sólo estamos avanzando con el corazón. Gracias México por tu apoyo. ¡Hay toro!” Félix Salgado Macedonio

Fuentes de Morena revelaron a Milenio que las hijas de Félix Salgado Macedonio están siendo consideradas como la solución en caso de que el Tribunal le niegue la candidatura.

María del Sol, la otra hija del guerrerense, no ha dado una postura.