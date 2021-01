Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero no estará al frente de una clase en la UNAM en el semestre que va del 15 de febrero y al 11 de junio del 2021

Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero ya no dará clases en la UNAM en el segundo semestre del ciclo 2021 luego de hacer comentarios sexistas mientras impartía clases en la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

A través de redes sociales circuló un video de la clase que impartía Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero en el que “con un ejemplo chusco” señala que lo primero que hace al ver a una mujer es observar si tiene o no tiene senos.

“Hay que fijarse. Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Yo veo a una mujer y lo primero que veo son sus chichis. Jajajaja. ¿O no? La verdad, yo me fijo a ver si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy acabando de criar” Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero. Maestro de la UNAM

Sin mencionar el nombre del profesor y sin señalar la carga sexista en su comentario, la FES Aragón de la UNAM informa que Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero será separado de sus grupos y no volverá a dar clases para el semestre 2021-II, es decir, el semestre que inicia el 15 de febrero y termina el 11 de junio del 2021.

¿Qué dice la FES Aragón del maestro sexista?

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM indicó a través de un comunicado emitido el 29 de enero que las expresiones sexistas de Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero “son contrarias a los principios de la Universidad” toda vez que “ofenden y se alejan de un trato digno a la comunidad”.

Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero fue separado de sus grupos a fin de dar seguimiento a su conducta sexista, de acuerdo a los procesos normativos de la FES Aragón.

En tanto, la Jefatura de Carrera de Ingeniería Civil de la FES Aragón señala que Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero no impartirá cátedra ni alguna otra asignatura para el semestre 2021-II, es decir, el semestre que inicia el 15 de febrero y termina el 11 de junio del 2021l por ejercer violencia y discriminación entre sus estudiantes.

“Reiteramos nuestro rechazo ante dichas expresiones y continuamos unidos al compromiso universitario para erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia y discriminación” FES Aragón. UNAM

¿Por qué lo dicho por el maestro de la UNAM es sexista?

Se dice que una expresión es sexista cuando, con base en el sexo de las personas, se asigna un rol o una conducta.

En el caso del maestro de la UNAM Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero, este asume que sólo por ser hombre, él o sus alumnos hombres tienen que mirar los senos de cualquier mujer y tener pensamientos lascivos.