Además de la renta, la madre cobraba a su hijo por usar cucharas, vasos o darse un baño con agua fría

Estado de México.- Una madre corrió a su hijo de 12 años de la casa por no cubrir su cuota de renta ( 350 pesos mensuales que le cobraba desde hace cuatro años ; cuando el menor de edad apenas tenía 8). Adriana 'N', de 33 años, fue denunciada el pasado 5 de marzo en el municipio de Técamac, Estado de México.

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que la policía se acerca a la víctima, gracias a una vecina, a quien el adolescente recurrió para solicitar ayuda luego de que su madre lo corriera. La denunciante además ofrecía trabajo al menor, que vendía jugos de naranja para cubrir su cuota de la renta.

Asimismo, el menor de edad también debía pagar a su madre por los servicios que utilizaba, entre los que se incluían la cuchara con la que comía, el vaso donde bebía, y el agua fría con la que se bañaba, ya que no tenía permitido usar el agua caliente . Asimismo, cuando la vecina acudió a la mujer para preguntarle lo que pasaba, esta le entregó los papeles del adolescente.

"Aquí están sus papeles, se lo regaló tiene 15 días para darse cuenta de que es una fichita" Adriana 'N', la madre, a su vecina.

Además de los 350 pesos, la madre se quedaba con el sueldo que recibía su hijo vendiendo jugos, pero este mes no le fue suficiente, pues corrió a su hijo porque no no alcanzó a reunir el dinero necesario para su renta y alimento. En consecuencia, el menor de edad acudió a su empleadora, quien se presentó ante las autoridades.

Madre enfrenta denuncia tras correr a su hijo de 12 años de la casa

