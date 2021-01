Ley de Amnistía: Prevén liberación de mujeres presas por abortar en Edomex

La Ley de Amnistía podría otorgar libertad a 19 mil personas que cometieron delitos no graves



México.- El pasado 5 de enero de 2021 entró en vigor en el Estado de México la Ley de Amnistía, misma que prevé la liberación de las mujeres privadas de su libertad y penalizadas por el delito de aborto en esta entidad. En total, la nueva reglamentación podría otorgar la libertad a 19 mil personas que habrían cometido delitos no graves.

Aprobada el 17 de diciembre de 2020 y publicada hace un par de días, la Ley de Amnistía del Edomex indica que las personas podrán obtener el perdón legal, que incluye a mujeres presas por abortar en cualquier modalidad; así como a las y los médicos, comadronas, parteras o persona que haya auxiliado en la interrupción del embarazo con consentimiento de la mujer y sin violencia.

Además, la Ley de Amnistía incluye liberar a mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legítima defensa en la protección de su vida e integridad, así como la de sus hijos e hijas.

Otros delitos que cubre Ley de Amnistía

Tal como la prevista liberación de mujeres por el delito de aborto, la nueva Ley del Edomex otorgará libertad a quienes hayan cometido delitos contra la salud en condiciones de extrema pobreza o vulnerabilidad, de exclusión o discriminación, así como las personas que hayan cometido estos delitos bajo la orden de su conyugue, concubinario o concubina, pareja sentimental, pariente consanguíneo o por afinidad sin limitación de grado.

Otro sector beneficiado son campesinos y personas de origen indígena que fueron encarcelados por defender sus tierras, recursos naturales, bosques o sus usos y costumbres de manera legítima; así como aquellos que no pudieron tener intérpretes o defensores con conocimiento de las leyes en su lengua.

Adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas o degenerativas también serán perdonados legalmente siempre y cuando se garantice la reparación del daño a la víctima; personas que cometieron delitos menores de robo, siempre que no hayan causado lesiones o muerte, no se hayan utilizado armas de fuego y cuando el monto de lo robado no exceda 90 UMAs.

Lo que falta para la Ley de Amnistía

Tras la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el Estado de México, todavía hay procedimientos que deben de ser cumplidos por parte de las autoridades antes de que las casi 19 mil personas presas puedan alcanzar su libertad.

Uno de los procesos es que la LX Legislatura local deberá integrar una Comisión Especial para que atienda todos los casos de supuesta violación de derechos humanos, fallas en la aplicación del sistema penal acusatorio o presunción de fabricación de delitos, con un máximo de 30 días para crearla y luego enviar el caso a la autoridad judicial para llevar a cabo la amnistía.

También el Consejo de la Judicatura tiene 60 días naturales para determinar los mecanismos sobre esta ley, sobre todo en capacitación de los jueces, seguimiento y salida.

De 5 mil a 19 mil personas libres con Ley de Amnistía

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero explicó que la Ley de Amnistía solo permitirá que aproximadamente 5 mil personas puedan obtener su libertad de forma automática por delitos como aborto, robo simple, menudeo, robo con violencia con armas falsas o simulaciones.

Y otras 14 mil personas tendrían que ser objeto de una amnistía más compleja donde un organismo internacional se tendría que pronunciar y son casos de jóvenes y pueblos indígenas con discriminación estructural pues de lo contrario advirtieron que podría ser “ letra muerta ”.