Gobierno de Ecatepec crea servicio gratuito de abogados para apoyar a mujeres en divorcios, pensiones y custodia de sus hijos

La Defensoría Pública para Mujeres Ecatepequenses se encuentra en el primer cuadro del municipio.

México.- El municipio de Ecatepec, en el Estado de México, recordó a la población que cuenta con la Defensoría Pública para Mujeres Ecatepequenses mediante la cual pueden tener diversos servicios legales gratuitos en su beneficio y el de sus hijos.

Entre los trámites que pueden realizar con el apoyo de abogados se encuentran divorcios, pensiones alimenticias, trámites de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad y apoyo a la población LGBTTTIQ para cambiar de identidad y el derecho a contraer matrimonio.

El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, señaló que por la desatención que hubo en otras administraciones muchas mujeres no denuncian pero es ahora las alienta a hacerlo.

“La violencia muchas veces no es denunciada y una de las principales causas es que nuestras mujeres no realizan esta actividad derivado de que históricamente hubo una desatención por parte de las autoridades, (también) por desconocimiento y sobre todo porque no tienen acceso, no tienen la posibilidad económica de pagar un abogado o alguna persona que las represente” Fernando Vilchis. Alcalde Ecatepec

El alcalde abundó que uno de los principales objetivos de esta Defensoría es erradicar la violencia que muchas mujeres viven día a día de diversas maneras.

La presidenta del DIF municipal, Esmeralda Vallejo Martínez, llamó a acudir a la sede que se encuentra en el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG) que se ubica en el primer cuadro de Ecatepec, al igual que Graciela Barrientos González titular del Instituto.

En lo que va del año se han otorgado más de 600 asesorías jurídicas a personas que no pueden pagar un abogado o quien la represente, como una forma de demostrarles que no están solas .

Antonieta Cruz Torres es una de las recientemente beneficiadas ya que un abogado le cobraba inicialmente 20 mil pesos para tramitar una pensión laboral por el reciente fallecimiento de su esposo, no obstante mediante la defensoría el proceso fue muy rápido y representó un gran apoyo no contar con los recursos que le solicitaban de manera particular.