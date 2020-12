César D'Alessio acusa al exgobernador Arturo Montiel y su hijo de atacarlo luego de una fiesta

México.- El cantante César D’Alessio denunció que recibió una golpiza y fue amenazado de muerte por órdenes del exgobernador mexiquense Arturo Montiel y uno de sus hijos.

César D’Alessio publicó una serie de videos en su cuenta de Instagram donde se puede ver las secuelas de la golpiza en su rostro y relata que Arturo Montiel lo contrató para dar un show de 3 horas, tras lo cual fue atacado.

También señaló que su novia fue encerrada en un vehículo y atacada sexualmente mientras le propinaban la golpiza a las afueras del domicilio del exgobernador Arturo Montiel.

“El señor Arturo Montiel, del PRI, me sacó a golpes de su casa. Este es mi estado, me abrieron la cabeza. Temo por mi vida, pensé que me iba a morir” César D'Alessio

"Si nos morimos es culpa del señor Arturo Montiel”: César D'Alessio

El cantante César D’Alessio compartió los videos desde un automóvil a las afueras de la residencia de Arturo Montiel, en momentos en los que supuestamente estaban siendo amenazados para retirarse del lugar.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel” César D'Alessio

“ No existió ningún motivo por el que me tuvieran que agarrar a golpes”, agrega D’Alessio, quien pide en el video justicia y señala que Arturo Montiel “es un corrupto y un hijo de la chingada”.

¿Quién es César D'Alessio?

César D’Alessio es el menor de los tres hijos de la famosa cantante mexicana Lupita D’Alessio , los cuales también hicieron carrera en la industria del espectáculo. Su hermano mayor, Jorge D’Alessio , es cantante y formó parte de la banda Matute.