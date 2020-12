Alitze Hernández Aceves está desaparecida desde mayo; familia teme por su vida

Alitze Hernández Aceves salió de su casa en Ecatepec el 26 de mayo; la denuncia por desaparición fue retrasada por más de un mes



México.- Alitze Hernández Aceves, de 23 años de edad, fue vista por última vez por su familia el pasado 26 de mayo de 2020 , aproximadamente a las tres de la tarde cuando salió de su casa en Ecatepec, Estado de México. Desde ese día, sus papás y su hermana no han vuelto a tener comunicación y lo último que les dijo fue que se iba a ver con Alexis, su pareja, pero desde entonces está desaparecida.

En entrevista con SDPnoticias, Yessica Aceves explicó que su hermana le dijo a sus papás que ese mismo día regresaba o por muy tarde al día siguiente; una semana antes, la joven alumna de la Facultad de Psicología de la UNAM ya había terminado su relación con Alexis, sin embargo, decidió darle “otra oportunidad” al noviazgo.

“Se habían separado porque era una relación violenta, Alexis controlaba a mi hermana; le había hackeado su cuenta de Facebook, amenazó a sus amigos e incluso le compró un teléfono configurado para que sólo recibiera llamadas de él, de mis papás y mías. Dejó a Alitze sin acceso a redes sociales y también hemos considerado que la amenazaba”. Yessica Aceves

Alitze Especial

Aunque la joven terminó con la relación, durante el tiempo que estuvieron separados se comunicaban a través del celular de su mamá, Rocío Aceves; el 26 de mayo, Alitze confesó había decidido darle otra oportunidad y por eso iba a verlo, pero desde que salió de su casa para tomar un Uber que el mismo Alexis le pidió, no se ha vuelto a saber de ella.

Los primeros días, sus papás no se alarmaron porque pensaban que estaba bien, pero luego le marcaron a Alexis, quien les que la joven no estaba con él y colgó el teléfono. Esto no tiene sentido para la familia porque el día que salió de la casa, Alitze conversó con este hombre a través del teléfono de su mamá e incluso tiene los datos del viaje, pero no ha sido investigado por la Fiscalía del Edomex. A la fecha, Alexis asegura que ella nunca estuvo con él.

“A partir de que se sube al Uber, nosotros no volvemos a tener comunicación con ella. Si mi hermana no hubiera llegado con Alexis, desde ese día él se hubiera intentado comunicar con ella a través del celular de mi mamá pero no fue así, nunca nos contactó”. Yessica Aceves

Más de un mes tardó la denuncia por desaparición de Alitze

En la Agencia del Ministerio Publico de San Agustín en Ecatepec, a Marcelino Hernández, padre de la joven, le negaron la denuncia por desaparición y en su lugar realizaron comentarios revictimizantes, pues le dijeron que su hija ya era mayor de edad y que no se podía hacer nada si ella había decidido salirse de su casa por su propio pie. Le señalaron que debía denunciar en la Ciudad de México porque hacía allí se dirigía Alitze cuando desapareció.

Luego de esto, acudió a la CDMX a reportar la desaparición pero tampoco lo apoyaron y el argumento fue que Alitze Hernández Aceves había sido vista por última vez en Ecatepec, entonces la denuncia debía llevarla el Estado de México. Pasó más de un mes para que en la Fiscalía mexiquense aceptara la denuncia formal, pero con advertencias, revictimización y criminalización .

De acuerdo con Yessica, las autoridades dieron relevancia a que por problemas familiares su hermana había decidido irse y que como es mayor de edad, si la encontraban y ella no quería regresar, no podían hacer nada más. Sin embargo, a más de seis meses no hay rastros de la alumna de la UNAM, no se ha comunicado con su familia y ellos temen por su vida.

Alitze Especial

Otro aspecto que no tiene avances es que desde hace meses entregaron el celular de la mamá, mismo que contiene las conversaciones con Alexis del día de su desaparición y los datos del viaje del Uber; hasta ahora, tampoco han dado información respecto a este celular y Yessica teme que su hermana corra riesgo por la violencia previa el noviazgo.

“Alitze recibió amenazas por parte de este hombre, quien la chantajeaba diciéndole que él había sido policía en la alcaldía Coyoacán. No sabemos si fue por miedo, si estaba amenazada que no lo dejó y regresó con él. El único avance es que la Fiscalía ya mandó un escrito de colaboración con la CDMX para que ambas autoridades coordinen la búsqueda de mi hermana”. Yessica Aceves

La familia de Alitze sabe que en estos meses las autoridades han visitado en dos ocasiones el domicilio de Alexis pero no han encontrado a nadie y vecinos dicen que estas personas van esporádicamente al domicilio, por lo que es difícil localizarlos. Exigen avances porque consideran que ya hay elementos que prueban que el hombre estuvo con la joven, que él sabe dónde está “pero las autoridades se niegan a investigar”.

“Se sabe que se fue con él, nosotros tememos por la vida de mi hermana porque esta persona es violenta, la dejaba incomunicada y no tenemos pruebas de que esté libre o viva. Queremos que lo localicen para que diga dónde está, que lo investiguen más, que nos diga qué pasó”. Yessica Aceves

Ficha de búsqueda de Alitze FGJEM

La familia considera que su caso sido revictimizado e invisibilizado porque Alitze ya es mayor de edad; también acusan que las diligencias han sido lentas para localizar a la alumna que se preparaba para iniciar su posgrado y titularse en la UNAM. En un mensaje dirigido a la joven, su familia le pide que se comunique para saber si está bien, porque están desesperados y al pasar de los meses, no hay resultado.

Según la ficha de búsqueda de Alitze Hernández Aceves, la joven tiene tez morena clara, mide 1.62 metros, pesa 68 kilos, su cabello es rubio cobrizo teñido, nariz chata, mentón oval, ojos cafés y grandes. Como señas particulares, tiene un lunar pequeño en su mejilla derecha.