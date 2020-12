Pese al riesgo de contagio por vender en las calles de Iztapalapa, los vendedores asumieron el peligro por “tener que comer”

Tras varios meses sin poder tener ingresos estables debido a la pandemia por el Covid-19, vendedores ambulantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones y Comerciantes Populares continúan operando en la alcaldía Iztapalapa y advirtieron que no se “guardarán” para poder obtener dinero para mantener a sus familias.

Pese al riesgo de contagio por coronavirus Covid-19 al vender en las calles, los vendedores ambulantes asumieron el peligro por “tener que comer” .

Ayer, martes 22 de diciembre, el comercio informal operó con normalidad en las calles de la alcaldía Iztapalapa, a pesar de que la CDMX se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico.

Gobierno de la CDMX prometió 25 mil pesos a vendedores ambulantes

Los vendedores ambulantes que se instalan en la alcaldía Iztapalapa dijeron indicaron que previamente tuvieron una reunión con el director general de Gobierno de Iztapalapa para expresarle sus necesidades ante la petición de no laborar en las calles durante la emergencia sanitaria por Covid-19; sin embargo, señalaron que creen que no les brindarán ningún tipo de apoyo económico, pues “sólo nos dicen que no debemos salir, pero no cómo nos mantendremos”.

Los comerciantes advirtieron que si no reciben algún apoyo económico por parte del gobierno de la CDMX, no dejarán de laborar en las calles. Asimismo, denunciaron que al inicio de la pandemia se les prometió un crédito proveniente de recursos del gobierno federal por 25 mil pesos para subsistir durante la crisis sanitaria por coronavirus Covid-19; no obstante, nunca se les entregó.

“Se pidió que registraran a los comerciantes de mayor vulnerabilidad, pero sólo a dos de cada 10 les dieron los préstamos, que deberán pagar” Aurora Melo. Representantes de los vendedores

Los vendedores ambulantes aseguraron que se apegarán a las recomendaciones generales de prevención anunciadas por las autoridades sanitarias y colocarán lavabo de manos cada 20 puestos.

Por las festividades de invierno, los comerciantes expusieron que la Navidad, fin de año y Reyes es la temporada más esperada por las altas ventas. Apuntaron que ya habían previsto el aumento de casos, pero dado que invirtieron en productos para vender en estas fechas no se pueden retirar.