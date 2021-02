"Taxi pirata" atropella a vendedor de tacos de canasta en CDMX

El atropellamiento del vendedor de tacos de canasta habría ocurrido el 9 de febrero alrededor de las 23:11 horas, de acuerdo a la denuncia ciudadana

A través su cuenta de Twitter, el colectivo #NiUnRepartidorMenos denunció que un conductor de un presunto "taxi pirata" de la Ciudad de México atropelló a un vendedor de tacos de canasta; sin embargo, la policía que atendió la situación lo dejó libre.

En uno de los videos difundidos en Twitter se muestra cómo el "taxi pirara" sufrió daños en la parte delantera y el conductor que habría atropellado al vendedor de tacos de canasta intimida a la persona que grababa las placas y la escena del acontecimiento.

“Taxista Pirata Atropella a vendedor de tacos de canasta en Bici llegamos y nos empiezan a amedrentar. La oficial de la @SSC_CDMX se fue y los taxistas nos intimidan” Colectivo #NiUnRepartidorMenos

En otra de las publicaciones realizadas por el colectivo, muestra las fotos de todos los implicados en la situación, es decir, las placas de la unidad de policía que atendió el accidente y las del "taxi pirata".

“Aquí las fotos de los implicados @OVIALCDMX @UCS_GCDMX @SSC_CDMX @OHarfuch tus policías solaparon a un taxi pirata y su gremio nos intimido @VigimoviCDMX” Colectivo #NiUnRepartidorMenos

El incidente habría ocurrido el pasado martes 9 de febrero alrededor de las 23:11 horas, de acuerdo a la denuncia ciudadana..

El conductor del "taxi pirata" fue señalado de atropellar a un vendedor de tacos de canasta que circulaba en bicicleta por Eje Central y Municipio Libre.

Conductor del "taxi pirata" habría sobornado a la policía para quedar en libertad

El acto habría quedado impune debido a que un elemento de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien tiene asignada la patrulla MX-166-B4 dejó en libertad al taxista con matrícula A9437D, recibió un soborno para dejarlo ir, de acuerdo con la denuncia ciudadana.

Por medio del colectivo #NiUnRepartidorMenos, se compartió que el ajustador del seguro que arribó al lugar de los hechos determinó que el conductor del taxi portaba una licencia pirata.

Por su parte, el vendedor de tacos de canasta no fue auxiliado debido a que no pudo ser identificado por no traer el INE, denunció el colectivo de repartidores a través de Twitter.

Además, usuarios de redes sociales indagaron en la plataforma del gobierno de la Ciudad de México con la finalidad de saber más sobre la matrícula A9437D del “taxi pirata” y hallaron que previamente ha tenido cinco infracciones por exceso de velocidad, pero todas han sido liquidadas.