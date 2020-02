Sepultan restos de Fátima Cecilia en panteón de Santiago Tulyehualco

Familiares, amigos y vecinos, dieron el último adiós a Fátima Cecilia justo una semana después de haber sido secuestrada a la salida de su escuela.

México.- Una semana después de haber sido desaparecida por una mujer que la recogió de su escuela primaria, los restos de la niña Fátima Cecilia, de 7 años de edad, fueron sepultados en el Panteón de Santiago Tulyehualco, alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México (CDMX).

Fue alrededor de las 17:00 horas de este martes 18 de febrero que el cortejo fúnebre de Fátima arribó a la morada de su último adiós, luego de partir de su casa alrededor de las 16:00 horas. Custodiado por una cadena humana de decenas de personas, el féretro blanco con el cuerpo de la pequeña recorrió varios kilómetros de su casa en la colonia de San Sebastián, en Tláhuac, hasta el panteón en Tulyehualco.

Durante el recorrido la caravana hizo una parada en la escuela Enrique C. Rébsamen, institución a la que Fátima Cecilia asistió hasta el pasado martes 11 de febrero, cuando una mujer, que no era su madre ni alguna familiar, la recogió y ya no volvió a saberse de ella hasta unos días después, cuando dentro de una bolsa se encontró su cuerpo con huellas de tortura y abuso sexual.

La despedida llenó de tristeza y consternación a todos los asistentes, pero sobre todo a los familiares más cercanos, como su hermana mayor, Karla; su mamá, María Magdalena, y su tía, Sonia.

El féretro fue enterrado junto con unos peluches, mientras de fondo se escuchaban a mariachis interpretando el tema de "Las Golondrinas". En los momentos finales del entierro se escucharon porras en favor de la menor de edad.

Previo a su arribo al panteón, en la casa de la familia se ofreció una misa de cuerpo presente a la que acudió el Obispo de Xochimilco, Andrés Vargas Peña, quien bendijo el féretro de Fátima Cecilia y dijo que se trataba de un acto muy simbólico, debido a que la menor estaba cerca de recibir sus "sacramentos".

Vecinos de Tulyehualco dijeron a Radio Fórmula que no saben nada de la mujer que recogió a la niña de la escuela el pasado martes y que aparece en el retrato hablado elaborado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX. Advirtieron que en caso de encontrar a dicha persona, podrían actuar por su propia cuenta y hacer justicia con su linchamiento.

