Con bloqueos de calles y acceso gratis en metro Bellas Artes, mujeres protestan por Fatima Cecilia

Durante las acciones, las integrantes de colectivas feministas denuncian que en México, mínimo diez mujeres son asesinadas diariamente.



México.- La tarde de este viernes 21 de febrero, mujeres volvieron a salir a protestar por la violencia en su contra; esta vez, bloquearon varias vialidades del centro de la Ciudad de México y liberaron el metro Bellas Artes, dando acceso gratis a la gente y exigiendo justicia por el feminicidio de Fátima Cecilia.

Fueron dos horas de cortes intermitentes en las avenidas Juárez, Eje Central y calles aledañas para ocasionar caos vial y concientizar a transeúntes y automovilistas sobre la crisis de violencia contra las mujeres .

Luego de lo bloqueos, en los cuales también gritaron consignas por el feminicidio de Ingrid Escamilla, el contingente de aproximadamente 50 mujeres se trasladó a la estación del metro Bellas Artes para liberar los torniquetes.

Sobre dicha acción, las activistas refirieron que la toma del acceso al complejo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) , permanecerá al menos hasta las 7 de la noche.

En las acciones también reprobaron la apropiación de partidos políticos del movimiento feminista , por lo cual advirtieron que no dejarán que tomen las demandas de la lucha por y para las mujeres. Asimismo, pidieron fomentar la cultura de la igualdad de género y no permitir la escalada de la violencia.

Al interior del metro, realizaron algunas actividades artísticas y algunas pintas en paredes de la estación Bellas Artes, además de que bajo la consigna de " las niñas no se tocan, no se violan, no se matan ", nombraron a Fátima Cecilia y a decenas de mujeres que han sido asesinadas en México cuyos casos siguen sin justicia.