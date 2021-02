Una persona que está 15 minutos en el Metro CDMX inhala aproximadamente 3.5 litros de aire que estuvo en otras personas

México.- El Metro de CDMX es una “extraordinaria” alta fuente de contagio de Covid-19, debido a que el dióxido de carbono rebasa los límites recomendados para prevenir contagios.

Un grupo de personas expertas midió el dióxido de carbono (CO2) que hay en el Metro de CDMX, es decir, el aire que la gente exhala: encontró que en el transporte público hay 4.7 veces más que los límites recomendados para evitar la transmisión de Covid-19.

En entrevista con el periódico Reforma, las personas investigadoras explicaron que esta cifra significa que 3.52 por ciento del aire inhalado estuvo en los pulmones de alguien más, por lo que en un viaje de 15 minutos una persona inhala alrededor de 3.15 litros del aire que ya estuvo en otras personas.

¿Cuánto dióxido de carbono hay en exceso en el Metro CDMX?

Dos de los investigadores, Julio Soto y José Luis Jiménez, explicaron a Reforma que realizaron dos mediciones con distintas condiciones en que normalmente viaja una persona: ventanas cerradas, con el tren en marcha,ventanas abiertas, etc.

Soto dijo que la recomendación es de 700 partes por millón si todas las personas usan cubrebocas, no hablan y las ventanas están abiertas. Y 550 partes por millón cuando no usas cubrebocas y no se llevan a cabo las recomendaciones sanitarias.

Los medidores encontraron que el sábado a las 10 horas en la Línea 1 del Metro CDMX había mil 811 partes por millón, es decir, casi cinco veces más.

El investigador dijo que aunque no han platicado con las autoridades, ya han trabajado con plazas y tiendas comerciales para reducir el riesgo de contagio.