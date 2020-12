La declaración de José Merino se da cuando Claudia Sheinbaum decidió que la CDMX no pase a semáforo rojo.

José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la CDMX, pidió a la población pensar en el color del semáforo epidemiológico que los haga salir menos durante la emergencia por Covid-19.

Luego de que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aseguró que la capital no pasará a semáforo rojo a pesar del repunte de casos de Covid-19, José Merino compartió qué significa estar en emergencia por Covid-19, en una publicación de Twitter.

“Piensa en el color de semáforo que te haga salir lo menos posible, usar siempre cubrebocas, no hacer ni ir a fiestas o reuniones, ir a hacerte una prueba si es necesario, aislarte si eres positivo... En ese color estamos. Eso es estar en emergencia por Covid-19” José Merino

Piensa en el color de semáforo que te haga salir lo menos posible, usar siempre cubrebocas, no hacer ni ir a fiestas o reuniones, ir a hacerte una prueba si es necesario, aislarte si eres positivo...



En ese color estamos.



Eso es estar en emergencia por covid19. — José Merino (@PPmerino) — José Merino (@PPmerino) December 11, 2020

José Merino respalda medidas de Sheinbaum

Este viernes, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la CDMX no pasará a semáforo rojo, porque en Alemania a pesar de que se tomaron medidas estrictas de confinamiento no se logró evitar el aumento de tasas de contagio de Covid-19.

Además, Claudia Sheinbaum anunció 5 medidas para mitigar los casos de Covid-19. José Merino respaldó las medidas de la mandataria capitalina y las difundió en su cuenta de Twitter.

La CDMX está en emergencia covid-19. Cinco reglas básicas y claras:



-Si no debes, NO SALGAS

-Si sales, SIEMPRE con cubrebocas y distancia

-NO fiestas, NO convivios

-NO vayan en familia de compras

-Si eres positivo, AÍSLATE



SÓLO ASÍ BAJARÁN CONTAGIOS José Mérino

El pasado 5 de diciembre, durante su informe de gobierno, Claudia Sheinbaum aseguró que la CDMX se encontraba en un momento crítico y de alto contagio de coronavirus. Actualmente, la capital se encuentra Alerta por Emergencia Covid-19.