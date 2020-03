Alumnas del ITAM y de la Libre de Derecho exhiben acoso sexual con tendederos de denuncias

En los últimos días escuelas públicas y privadas de todos los niveles han iniciado protestas contra la violencia sexual.



México.- Luego de las protestas durante 8 y 9 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres, escuelas secundarias, de nivel medio superior y universidades siguen con protestas contra el acoso sexual dentro de sus instituciones; en esta ocasión fueron la Escuela Libre de Derecho (ELD) y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) que con tendederos de denuncias exhibieron las violencias que viven diariamente.

Fue este jueves 12 de marzo que la Libre de Derecho amaneció con las denuncias de acoso de las que son víctimas las alumnas por parte de profesores y compañeros; la protesta inició porque de acuerdo con la comunidad, autoridades de esta universidad no responden ante los casos de violencia.

A través de redes sociales las estudiantes también encontraron que académicos y directivos no respaldaron la manifestación pues señalaban que la ELD cuenta con mecanismo de denuncia para este tipo de casos; sobre ello, las mujeres manifestaron que no existen condiciones ni garantías para denunciar y no ser víctimas de represalias por parte de sus agresores.

En las denuncias públicas exhibieron nombres de alumnos, profesores e incluso del exrector Luis Díaz Mirón por comentarios machistas. Más tarde, la Junta Directiva de la ELD aseguró que “reconoce y apoya la legítima exigencia de las mujeres estudiantes” contra la violencia y recordó que cuenta con normas y lineamientos de denuncia.

NUNCA MÁS TENDRÁN LA COMODODIDAD DE NUESTRO SILENCIO. #eldmetoo pic.twitter.com/sVvCqcURGg — Fátima Schiaffini (@fatimaschiob) March 12, 2020

“Exhortamos a nuestra comunidad a hacer uso de los mecanismos que en ellos prevén, para dar cauce a todas y cada una de las preocupaciones de nuestras estudiantes”. Escuela Libre de Derecho

ITAM encubre denuncias de acoso

Por su parte, alumnas del ITAM en la CDMX también realizaron un tendedero de denuncias de acoso donde hicieron públicos los nombres de profesores y alumnos agresores; sin embargo, la mañana de este viernes 13 de marzo, la escuela amaneció sin rastro del tendedero y directivos respondieron que fueron retirados porque “ vulneran los derechos de los implicados ”.

Estudiantes del Instituto compartieron por sus redes sociales imágenes de las denuncias que se colocaron por toda la Plaza Roja del plantel; las experiencias de violencia van desde comentarios machistas, tomar fotografías sin consentimiento, miradas lascivas, tocamientos, abuso de poder, violencia psicológica y el delito que sanciona la Ley Olimpia.

Pese a todo, el ITAM respondió que la protesta se respetó como parte del derecho a la libertad de expresión de la comunidad y refirieron que están comprometidos con una política de cero tolerancia al acoso, pero invitó a las mujeres a denunciar de manera formal a través del protocolo de la institución, pues con denuncias públicas y anónimas, se puede vulnerar los derechos de los hombres señalados. En su comunicado no explicaron cómo se procederá con todas las demandas de las mujeres contra profesores que siguen impartiendo clases.

la Universidad Iberoamericana realizó de igual manera la protesta contra el acoso a través de un tendedero; en este caso, los señalamientos causaron revuelo porque entre los agresores nombraron al excandidato presidencial, Gabriel Quadri, quien al enterarse calificó la denuncia como “una calumnia”.

Al igual que universidades privadas, vale la pena recordar que en el caso de la UNAM, varias escuelas a nivel bachillerato y superior iniciaron una lucha contra el acoso sexual desde noviembre de 2019 ; y actualmente 12 planteles se encuentran en paro indefinido hasta que se cumplan sus demandas contra la violencia hacia las mujeres.

Voy saliendo de examen y me entero que el @ITAM_mx quitó todo lo que estaba puesto ayer. TODO.



Pero ni crean que nos vamos a quedar de brazos cruzados.



Ya estamos volviendo a poner cada uno de los nombres y testimonios que estaban ayer. #FuimosTodas#TendederoITAM pic.twitter.com/tnYPbXehBV — Shruthi Nagamani (@shruthinr) March 13, 2020