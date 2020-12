El IMSS aseguró que el segundo repunte de Covid-19 ha superado la capacidad hospitalaria este año.

El Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) alertó que en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), la capacidad hospitalaria está al límite, con un promedio de 90 por ciento, de acuerdo con Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas de la dependencia.

En conferencia de prensa, Víctor Hugo Borja detalló que en la CDMX la capacidad hospitalaria en el IMSS alcanza 86 por ciento, mientras en el Estado de México la capacidad es de 95 por ciento.

Víctor Hugo Borja detalló en el Valle de México y la CDMX hay 3 mil 221 pacientes hospitalizados por Covid-19 en el IMSS, lo que representa 90 por ciento de ocupación, pues se cuentan en total con 3 mil 573 camas.

El director de la Presidencia de Prestaciones Médicas del IMSS alertó que si no se disminuyen los contagios de Covid-19 en el Valle de México, es probable que en las últimas semanas de enero se llegue a una ocupación hospitalaria del 100 por ciento.

“Tenemos que ser transparentes en la ocupación hospitalaria. No somos optimistas, no podemos decir que tenemos un número infinito de camas; es la ocupación máxima que hemos tenido en todo el año. En la Ciudad de México el primer pico se alcanzó en mayo. Ahora tenemos una ocupación máxima que no creíamos que íbamos a tener” Víctor Hugo Borja

IMSS: segunda ola de Covid-19 supera capacidad hospitalaria

A nivel nacional, Víctor Hugo Borja detalló que el primer pico se registró entre mayo y junio, en ese momento la ocupación máxima fue de 8 mil 300 personas hospitalizadas. Sin embargo, actualmente la ocupación es de 8 mil 60 en el IMSS.

Víctor Hugo Borga especificó que en el IMSS atienden a al menos 60 por ciento de las personas hospitalizadas por Covid-19 en el país . Mientras en la Ciudad de México atienden al 65 por ciento de los pacientes.