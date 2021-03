La usuaria de Twitter @LilaCizas fue nombrada “la Reinota” luego de lanzar de regreso el dispositivo de gas a los policías

Tras haberse difundido algunos videos en redes sociales donde se muestra cómo una de las manifestantes de la marcha del 8 de marzo lanza de vuelta un artefacto emisor de gas hacia los policías, quienes se encontraban detrás de las vallas de Palacio Nacional, a través de sus redes sociales, la joven expresó su sentir al respecto.

Se trata de la usuaria de Twitter @LilaCizas, a quien nombraron como “La Reinota” luego de lanzar de regreso el dispositivo de gas a los policías colocados en el inmueble.

En su publicación manifestó que fue divertido lanzar el objeto a los policías de la CDMX y ante la serie de reacciones positivas que recibió por su acción dijo que su “corazón se llena con todos los comentarios”.

Pese a que recibió muchos mensajes de aliento , también hubo otros usuarios que aludieron a su condición física por lo que intentó “no interactuar” en redes sociales tras hacerse viral los videos donde aparece aventando el dispositivo de gas. En su cuenta de Twitter escribió:

“¡Hermanas! Qué divertido ha sido el día de hoy. Hice paro y traté de no interactuar, pero de verdad mi corazón se llena con todos los comentarios que he visto. Mi prometido estaba muy tenso por los comentarios gordofobicos y el hate a mi condición física pero la verdad. Me valen” @LilaCizas

La Reinota también participó en la marcha del Día de la Mujer del 2020

En su cuenta de Instagram, “La Reinota” compartió una foto donde aparece frente a Palacio Nacional mientras le hace una seña ofensiva durante la manifestación por el Día Internacional de la Mujer del 2020.

“Esto pasó el #8M del 2020. Quemé mi bra y le pinté dedo al Palacio Nacional. Nunca subí esta foto por el qué dirán en la oficina, pero mis papás hasta me hicieron una manta con esa foto”, publicó "La Reinota".

La Reino en el 8M del 2020 Especial

Feminista lanza de vuelta artefacto de gas a policías

En videos publicados en redes sociales se muestra cómo los policías, quienes se encontraban detrás de las vallas frente a Palacio Nacional, avientan hacia las manifestantes de la marcha del 8 de marzo un artefacto de gas, por lo que muchas corren para intentar esquivarlo.

Sin embargo, instantes después, se ve cómo una manifestante corre a buscar el artefacto y, sin dudar, lo agarra y sale corriendo para devolverlo contra los policías apostados detrás de las vallas.

El resto de las personas que participaron en la movilización por el Día Internacional de la Mujer y presenciaron el acto celebraron la acción de la joven.