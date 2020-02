Los colonos advierten que levantarán los bloqueos hasta que la jefa de gobierno y los alcaldes de Xochimilco y Tláhuac acudan a la zona.

México.- Desde las 7 de la mañana de este lunes 17 de febrero, vecinos del poblado de Tulyehualco en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, mantienen diversos bloqueos en la zona en protesta por el caso del feminicidio de la niña de 7 años, Fátima Cecilia.

De acuerdo a lo indicado por los pobladores de la comunidad, se contabilizan al menos 10 puntos que se encuentran tomados y no están abiertos a la circulación, lo cual señalan, se hace con la intención de exigir a las autoridades capitalinas justicia por el asesinato .

De la misma forma, los colonos afirman que en tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo no acuda a la zona para ofrecer soluciones y respuestas no solo en el caso de Fátima Cecilia, sino por la violencia contra las mujeres en general, no retirarán los bloqueos .

Asimismo, los manifestantes que, bajo las consignas de #JusticiaparaFátima y #TulyehualcoestádeLuto, demandan que además de la mandataria, al sitio se presenten los alcaldes de Xochimilco y Tláhuac José Carlos Acosta Ruíz y Raymundo Martínez, pues acusan que se ha ignorado su demanda de seguridad.

Hasta el momento, se tienen reportes de que al sitio únicamente ha acudido el coordinador de asesores de la demarcación, Carlos Bravo Vázquez, quien no ofreció soluciones a las demandas de los vecinos.

En las acciones, los colonos han colocado carteles en las paredes de la escuela primaria Enrique C. Rebsamen , en los que resaltan las exigencias “Por un pueblo sin violencia”, “Ni una más, ya basta” y “Exigimos justicia para Fátima”.

Asimismo, los manifestantes denuncian que las autoridades no actuaron de manera adecuada desde el momento en el que se reportó la desaparición de la menor, el pasado 12 de febrero al salir de dicha escuela.