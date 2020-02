Fátima Cecilia no “estuvo abandonada” fuera de la escuela: Autoridad Educativa Federal

En la CDMX se implementará una Alerta Amber desde las escuelas.



México.- Junto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) aseguró que la niña Fátima Cecilia no estuvo abandonada fuera de su colegio Enrique C. Rebsamen, pero todavía investigan si hubo algún incumplimiento en los protocolos de entrega de niñas y niños de esa institución.

En este sentido, Sheinbaum señaló que trabajan en conjunto con la SEP en la capital para el fortalecimiento de la seguridad en las escuelas, así como actualizar y revisar algunas acciones; entre ellas, la implementación de una Alerta Amber que se active desde los planteles sin trámites.

Además, niñas y niños que no sean recogidos por sus madres, padres o tutores, deberán ser trasladados a cualquier fiscalía cercana y desde ahí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyará con los traslados a los domicilios.

“Se acordó con la fiscalía (FGJ-CDMX) que la propia SEP sea quienes puedan hacer una Alerta Amber directa junto a la Fipede, y que posteriormente se presente la denuncia penal; de esta manera tendríamos una alerta mucho más expedita”. Claudia Sheinbaum

🔴Anuncian medidas para evitar que se repita el caso de Fátima:



-activar de inmediato el protocolo de búsqueda de niños, sin esperar trámites

-las fiscalías de las alcaldías recibirán a los niños que no lleguen sus papás por ellos

-la @SSP_CDMX ayudará en el traslado — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) February 18, 2020

Por su parte, Luis Humberto Fernández, de la subsecretaría de la AEFCM , explicó que sobre el caso del feminicidio de Fátima Cecilia se realiza una investigación administrativa del proceso de entrega de la niña de 7 años de edad y sancionar alguna responsabilidad por el incumplimiento de los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación.

“No puedo hablar de los hechos pero sí de los no hechos: la niña no estuvo abandonada y tampoco se cerró la escuela, esa información es falsa. No se dejó a la niña desatendida pero las investigaciones administrativas y penal aclararán lo que sucedió”. Luis Humberto Fernández

Agregó que la activación inmediata del protocolo de búsqueda desde las escuelas se comenzará a realizar de manera inmediata a solicitud de las autoridades educativas o familiares, y junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la CDMX. Ello y otras medidas, según la autoridad, crearán mejores condiciones de seguridad y fortalecimiento de los protocolos de entrega.

“Es una iniciativa para que se puedan mejorar los esquemas de la alerta con mucha mayor rapidez, sí es que esto es posible, pero también se dará revisión de las alertas amber de la y todo lo que se pueda hacer para accionar de manera rápida la búsqueda”. Claudia Sheinbaum