Con memorial recuerdan a Fátima Cecilia y condenan violencia contra las infancias en México

El colectivo Crianza Feminista exigió medidas para proteger la maternidad y las infancias de la violencia.

México.- Para recordar a Fátima Cecilia como una niña de 7 años con sueños, la colectiva Crianza Feminista instaló un memorial en la antimonumenta de feminicidios ; con una protesta pacífica y sin dejar de lado la exigencia de justicia, también recordaron a todas las niñas y los niños víctimas de violencia en México.

Con dulces, juguetes, peluches, dibujos, flores y velas, las mujeres integrantes del colectivo y asistentes a la convocatoria, montaron el memorial y recordaron que “las niñas no se tocan, no se violan y no se matan”; también explicaron que la crianza de las infancias es responsabilidad de toda la sociedad, por lo que hicieron un llamado a incluir a niñas y niños en las decisiones del país.

Frases como “No serás olvidada, Fátima”, “Hoy nos falta Fátima de 7 años” y “ En cada niña y niño deberían poner un cartel que diga: trata con cuidado, contiene sueños ”, resaltaron sobre avenida Juárez en la CDMX. En ese lugar, las mujeres también cantaron, bordaron y cuidaron de niñas y niños que asistieron a la protesta.

“Como madres tenemos el corazón destrozado, estamos cansadas que nuestras hijas e hijos no puedan crecer en un ambiente sano y feliz. Su única preocupación debería ser a qué jugarán mañana y no estarse cuidando en el parque, en la escuela y hasta en su propia casa de que los violen o abusen”. Colectivo Crianza Feminista

Memorial de Fátima. Nancy Gómez / SDPnoticias

Recuerdan a Fátima en la antimonumenta. Nancy Gómez / SDPnoticias

Para convocar al memorial de Fátima Cecilia, las mamás de Crianza Feminista expresaron su miedo, rabia e incertidumbre por no saber si en algún momento sus hijas e hijos serán víctimas de la violencia e indolencia por el feminicidio infantil y abuso sexual ; además rechazaron todo acto de violencia en contra de las infancias.

Durante la manifestación frente al Palacio de Bellas Artes, reflexionaron sobre la responsabilidad de la sociedad y refirieron que, aunque la violencia sí es culpa del neoliberalismo , las agresiones aumentan por la indiferencia y nulas políticas públicas con perspectiva en la maternidad e infancias.

“Estamos cansadas de este sistema donde a las mujeres se nos relega por ser madres, porque las instituciones no contemplan la maternidad como un asunto de Estado y cuando llegamos tarde por nuestros hijos e hijas se nos culpa, estamos cansadas de que la responsabilidad de las infancias sea solo privada. Exigimos que la responsabilidad del cuidado de las infancias sea una cuestión social”. Colectivo Crianza Feminista

Sentenciaron que el feminicidio infantil es culpa del Estado; además de recordaron que cada día en México hay 3.6 asesinatos y 4 desapariciones de niñas, niños y adolescentes.