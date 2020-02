Ordena Godoy investigar posible negligencia de Fiscalía en feminicidio de Fátima Cecilia

"He instruido que la Visitaduria Ministerial realice una investigación detallada de la actuación de las instancias", afirmó la fiscal.

México.- Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), informó que ordenó una investigación a funcionarios de la dependencia por posible negligencia en el caso Fátima Cecilia.

La tarde del sábado 15 de febrero fue hallado sin vida el cuerpo de la niña de 7 años, en calles de la alcaldía Tláhuac, tras desaparecer el 11 de este mes en Xochimilco.

En una rueda de prensa este lunes 17 de febrero, tras reconocer el cuerpo de Fátima, sus familiares se quejaron de la falta de acciones por parte de las autoridades cuando acudieron a denunciar para localizar con vida a la menor.

Investigan actuación de instancias de la Fiscalía

La fiscal Ernestina Godoy informó que ha ordenado investigar la actuación de las instancias de la dependencia a su cargo que tuvieron conocimiento de la denuncia por la desaparición.

De acuerdo con la fiscal capitalina, "esta investigación interna estará abierta a la familia y será trascendental la coadyuvancia".

No es posible que la familia tuviera que dar las pistas

Sonia López, tia de Fátima Cecilia reprochó la actuación negligente de las autoridades al momento de reportar la desaparición de la niña, pues señalan que se perdieron horas fundamentales para dar con la menor.

No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya tenido que dar todas las pistas para que se encontrara a Fátima, expuso la tía de la niña, y reprochó que no les hicieran caso.

Sonia además dijo que deben revisarse los protocolos de las escuelas, pues "no es posible porque la madre haya llegado tarde" y alguien haya aprovechado la situación "y ahora estemos recogiendo su cuerpo".

"¡A Fátima no la vamos a olvidar!"

Afuera del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), Sonia López señaló que el problema de salud mental de la madre de la víctima ya había sido reportado al DIF, al menos desde 2015.

Comentó que la mujer dijo que no tenía la capacidad de cuidar a Fátima y a sus hermanos, sin embargo, las instituciones no lo atendieron.

"Fátima estuvo en una situación muy vulnerable de la que alguien se aprovechó". Sonia López. Tía de Fátima Cecilia

Abundó que "alguien vio que no había los cuidados pertinentes para ella y pensó que no íbamos a reclamar su nombre, que iba a pasar como una desconocida, que iba a ser una más entre tantos miles que están desaparecidas en este país, y no es así. ¡A Fátima no la vamos a olvidar!".