Sesiona borracho diputado del Congreso de CMDX

El diputado del Congreso de CDMX se delató cuando abrió el micrófono e interrumpió al diputado Federico Döring

México.- El diputado de Morena del Congreso de la CDMX Nazario Norberto Sánchez acudió borracho a la sesión virtual donde se aprobó e l Paquete Financiero 2021.

Fue el propio legislador del Congreso de CMDX quien reveló su estado de ebriedad durante una transmisión en un video de YouTube al abrir su micrófono e intervenir en la sesión cuando no debía.

Además del balbuceo durante la sesión ordinaria del Congreso de CDMX, Norberto Sánchez pronunció en varias ocasiones que “ya valió madres”; de fondo se oía música.

“¡Ya valió madres, ya no, ya no, ya no, ya no, ya valió madres, ya, ya, ya!” Nazario Norberto Sánchez

🔴#AHORA | 📹 "¡Ya valió madre!" Fue lo dicho por el diputado de #Morena en #CDMX, Nazario Norberto Sánchez, quien se encontraba ebrio y de fiesta mientras se discutía el Paquete Económico 2021. pic.twitter.com/UG6igNiewE — Ahora Tabasco (@AhoraTabasco) — Ahora Tabasco (@AhoraTabasco) December 16, 2020

Nazario Norberto Sánchez interrumpió la intervención del panista Federico Döring, por lo que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Margarita Saldaña Hernández, le pidió que apagara su micrófono.

El diputado local morenista contestó en la sesión virtual del Congreso que “¡ya, ya, ya!” y para finalizar, dijo:

“¡Voto en contra, Nazario vota en contra!” Nazario Norberto Sánchez

En el video de la sesión del Congreso se puede ver que algunas de sus compañeras y compañeros se rieron del diputado.

Congreso de CDMX aprueba Paquete Financiero 2021

Con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención el Pleno del Congreso de CDMX aprobó el 15 de diciembre el Paquete Financiero 2021 de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos para la capital, que contempla el Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

El paquete del año próximo que aprobó el Congreso tiene un incremento de 21 mil 280 millones de pesos para el sector salud, con el propósito de ampliar la capacidad hospitalaria y los servicios de salud pública durante esta pandemia de Covid-19.