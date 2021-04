Alejandra Frausto señala que están a la espera de los reportes y peritajes oficiales para poder ofrecer más detalles sobre el Templo Mayor

La secretaria Alejandra Frausto informa que no hay daños graves en la zona arqueológica del Templo Mayor tras el desplome del techado en la "Casa de las Águilas".

En su cuenta de Twitter, Alejandra Frausto señaló anoche que están a la espera de los reportes y peritajes oficiales para poder ofrecer más detalles sobre el Templo Mayor.

La titular de la Secretaría de Cultura expresó apoyo al equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para salvaguardar el Templo Mayor.

“De manera preliminar informamos que no hay daños graves en el Templo Mayor. Esperemos a los reportes y peritajes oficiales para más información. Estamos con el equipo del INAH y tendrán todo el apoyo necesario para la salvaguarda de este patrimonio del mundo” Alejandra Frausto. Secretaría de Cultura

A través de redes sociales, circularon videos de la magnitud del desplome del techado en la zona arqueológica del Templo Mayor.

Un herido en el desplome del techado del Templo Mayor

La secretaria Alejandra Frausto informó que una persona resultó herida con el desplome del techado en la zona arqueológica del Templo Mayor.

La titular de la Secretaría de Cultura indicó que la persona herida es un oficial de la policía. Su nombre es Juan Romero Cruz y estaría fuera de peligro.

"El primer oficial de policía, Juan Romero Cruz, está siendo atendido y se encuentra fuera de peligro" Alejandra Frausto. Secretaría de Cultura

Colapsa techo de lámina del Templo Mayor

El techo de lámina de la “Casa de las Águilas” en la Zona Arqueológica de Templo Mayor colapsó luego del granizo que cayó en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

“Dramático! Con una granizada histórica se acaba de colapsar la cubierta de la Casa de las Águilas en la Zona Arqueológica del Templo Mayor. Voy hacia allá con la directora para evaluar posibles daños. Todo el equipo de seguridad y conservación movilizado”, alertó en su Twitter, Leonardo López Luján, director del Proyecto Templo Mayor (PTM).

Leonardo López Luján informó que el daño al Templo Mayor “no es mayúsculo”.

“Por razones obvias, Protección Civil no me deja ingresar bajo ella. Acato. Sin embargo, pese a lo aparatoso del percance, el daño en el patrimonio arqueológico no es mayúsculo” Leonardo López Luján. Director del PTM

El techo de lámina caído se encuentra colindante con la calle Justo Sierra casi esquina con República de Argentina.

Se desconoce si además de la "granizada histórica", el mantenimiento al techado en la zona arqueológica del Templo Mayor se hizo durante el tiempo que estuvo cerrada al público.

Cabe señalar que apenas el 27 de abril, la zona arqueológica del Templo Mayor se abrió nuevamente al público por la pandemia.

¿Qué es la Casa de las Águilas?

Se le llama “Casa de las Águilas” al edificio neotolteca del recinto sagrado de Tenochtitlan en la zona arqueológica del Templo Mayor.

En palabras de Leonardo López Luján, la "Casa de las Águilas" es un ejemplo de la arquitectura religiosa en Tenochtitlan.

“La Casa de las Águilas” data del siglo XV d.C. y es célebre por sus banquetas y murales policromos, dijo López Luján. “En su interior encontramos los llamados guerreros águila y las imágenes de Mictlanltecuhtli”, señala el director del Proyecto Templo Mayor (PTM).