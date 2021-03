El policía Gustavo habría aventado a su pareja, Nancy Peralta, de 35 años de edad, desde el cuarto piso de un edificio en la CDMX

Un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), asesinó a su pareja sentimental, quien también laboraba como policía de la CDMX, al aventarla desde el cuarto piso de un edificio.

Se trata de Gustavo “N”, de 27 años, quien presuntamente aventó a su pareja, Nancy Jaqueline Peralta Romero, de 35, desde el cuarto piso de un edificio departamental donde vivían, localizado en la colonia Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El presunto feminicidio habría ocurrido durante la madrugada del miércoles 3 de marzo y, de acuerdo con testimonios de los vecinos del lugar, previo al delito se escuchó a la pareja discutir.

En redes sociales, se difundieron videos de cámaras de videovigilancia donde se observa que la pareja de policías llegaron a bordo de una motocicleta alrededor de las 22:00 horas.

En este mismo sentido, en los videos se detectó que cerca de la 1 de la madrugada, el cuerpo de la víctima cae desde un piso alto del edificio.

Segundos después de que la víctima fuera aventada, su pareja policía sale del edificio y huye en su motocicleta.

Con el fin de atender este caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1 S/D/00028/03-2021. Una de las posibles líneas de investigación es por el delito de feminicidio.

CDMX: Familiar de la mujer policía afirma que las autoridades no han trabajado en el caso de feminicidio

Durante el funeral de su sobrina, Patricia Romero declaró a Excélsior que las autoridades no han trabajado en el caso.

“Ellos no acudieron al domicilio de mi sobrina, no hubo resguardo del lugar en donde ella cayó; al momento de la caída de mi sobrina cayó en una camioneta que estaba en el estacionamiento la camioneta sale de la unidad habitacional, no hubo un resguardo de la zona, toda la semana desde el día uno hasta el día que mi sobrina falleció yo estuve solicitando a las autoridades que hicieran peritaje en su departamento afuera y nunca fueron”, sostuvo la tía de la mujer policía asesinada.

La tía de Nancy Peralta aseguró que ella le entregó los videos de las cámaras de seguridad a las autoridades; sin embargo, desconoce cómo se filtraron al público y si dicha acción pudiera afectar al proceso de justicia.

“No sabemos qué tan comprometida se pueda ver la investigación por el simple hecho de reproducir el video, nosotros como familia no lo filtramos, no sabemos si lo hizo la misma autoridad, la verdad sí estamos preocupados en ese sentido”, agregó.

En tanto que el padre de la víctima, solicitó que se investigue este caso como un feminicidio. “Aunque el Ministerio Público ahorita lo tiene como homicidio yo creo que sí es un feminicidio, porque fue con todas las agravantes”, indicó al medio.