Bailarinas de ballet denuncian a maestro por violencia; Fiscalía de CDMX sin avances

Bailarinas de ballet acusaron malos tratos por la Fiscalía de CDMX cuando denunciaron a su maestro de danza



México.- Tres bailarinas de ballet denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a Alfredo Tomás , egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y exbailarín de la Compañía Nacional de Danza (CND), por acoso sexual, abuso sexual y corrupción de menores. Sin embargo, aún no tienen respuesta de las autoridades.

Isabel* conoció a Alfredo a los 13 años y fue a los 16 cuando comenzó a tener clases con él de danza clásica; la violencia fue enseguida con comentarios sobre el cuerpo de la adolescente y acerca de una posible relación sentimental a pesar de la diferencia de edad. Estas agresiones escalaron hasta los tocamientos de tipo sexual contra Isabel, quien considera que no fue víctima de una violencia mayor por la presencia de sus padres.

En entrevista con SDPnoticias, la joven de ahora 20 años de edad explicó que la violencia por parte de Alfredo Tomás comienza al manipular tanto a las familias como a las bailarinas, hasta hacerles creer que es el único “buen” maestro en este tipo de danza y las acciones que hace no son agresiones contra ellas, quienes llegan a normalizar esta violencia.

Bailarinas denuncian malos tratos de Fiscalía



Luego de algunos años y tras afrontar la violencia, Isabel conoció a compañeras bailarinas que también fueron víctimas de este profesor; juntas, decidieron buscar a una abogada feminista y denunciar ante la FGJ de la capital, donde lo que han recibido más que justicia, son malos tratos, revictimización y criminalización.

El 1 de octubre de 2020, Isabel y Fernanda* fueron a la Fiscalía a denunciar; su carpeta de investigación quedó registrada por los delitos de abuso y acoso sexual contra Alfredo Tomás. Tras más de 12 horas en las que fueron cuestionadas, culpabilizadas y humilladas, días después les informaron que los delitos ya habían prescrito y no se podía hacer nada.

“La peor experiencia de mi vida ha sido intentar tener justicia” fue como Isabel describió el proceso para denunciar a su agresor en la Fiscalía; pasó por 6 entrevistas diferentes donde una abogada y una asesora jurídica no le prestaron atención a sus palabras, la psicóloga la cuestionó por sus parejas sexuales y preguntas sinsentido para la víctima; y al final, por un policía de investigación que le preguntó: “¿No lo disfrutaste?”.

“Fue ahí donde me quedó claro que la justicia está hecha por hombres y para hombres, cómo puede ser posible que nos cuestionen sobre si lo disfrutamos, si disfrutamos que nos pidan fotos íntimas a los 14 años. Nadie nos ha escuchado y por eso es que decidimos hacer la denuncia pública contra nuestro agresor y contra la Fiscalía”. Isabel

Protesta de las bailarinas Nitidus

Queja en Derechos Humanos por malos tratos contra bailarinas

La segunda carpeta de investigación fue iniciada por Victoria*, quien denunció la segunda semana de octubre por corrupción de menores a Alfredo Tomás. De este caso, la abogada de las bailarinas, identificada como Martín del Campo, explicó que el delito no prescribe pero la Fiscalía les ha negado el acceso al expediente y por ello interpusieron una queja en la Comisión de Derechos Humanos local.

Además, la queja es porque a Victoria no se le asignó una asesora jurídica y fue revictimizada por el personal de la Fiscalía que le recibió su denuncia; todo este proceso la desgastó hasta el punto de renunciar a su derecho por justicia, a pesar de que no ha prescrito el delito.

“La fiscalía no ha hecho nada, no ha mandado citar al agresor y éste sigue dando clases particulares en su casa. La queja en la Comisión está en trámite pero mientras, no sabemos cuántas mujeres siguen siendo víctimas de esta persona”. Abogada Martín del Campo

Por lo cual se iniciaron varias carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia, por acoso y abuso sexual, así como por corrupción de menores; hay también una queja en Derechos Humanos por la falta de humanidad con la que fuimos tratadas en la — Odile Odile (@OdileOdile4) — Odile Odile (@OdileOdile4) December 18, 2020

Justicia: Bailarinas exigen que Alfredo deje de dar clases

Hasta ahora, las bailarinas de ballet mencionan que suman al menos 7 denuncias de violencia contra Alfredo Tomás . De todas, su exigencia principal es justicia pero al ver la inacción de la FGJ, sus peticiones se ampliaron y lo que buscan es prevenir a niñas, adolescentes y mujeres sobre este maestro, que dejen de tomar clases con él y se den cuenta de la manipulación.

También pretenden encontrar a más bailarinas víctimas de esta violencia y que con base en su experiencia, se sepa que la Fiscalía de la Ciudad de México obstaculiza las denuncias de violencia contra las mujeres con revicmtización y criminalización.

“La fiscalía obliga a las víctimas a renunciar a su demanda y es por eso que nosotras optamos por la denuncia pública. Tenemos mucha impotencia porque nadie nos escucha, esta persona sigue dando clases en su casa y no sabemos cuántas víctimas tiene ahí. Necesitamos que los padres de familia también sepan lo que Alfredo hace y deje de tener contacto con niñas y adolescentes”. Isabel

Las bailarinas exigen a las compañías de danza, como el INBA y la CND, y también a las academias privadas, volteen a ver sus casos y eviten que maestros como Alfredo continúen ejerciendo. Respecto a su denuncia pública, ninguna institución se ha pronunciado.

*Los nombres fueron modificados Bailarinas denuncian malos tratos de Fiscalía a petición de las víctimas y por seguridad