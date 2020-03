Policía Cibernética investiga amenazas de ataques con ácido en marcha del 8 de marzo

Nashieli Ramírez Hernández, ombudsperson capitalina, afirmó que ya se indaga el origen de las amenazas que ponen en riesgo la manifestación.

México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que la policía cibernética ya investiga las amenazas expresadas en redes sociales contra asistentes a la marcha del próximo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

De acuerdo con la ombudsperson capitalina, se ha detectado que varios usuarios de Facebook y Twitter han amenazado con acudir a la manifestación y atacar con ácido o incluso con abejas a los grupos feministas.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia ( FGJ ) de la Ciudad de México ya se ha puesto en contacto con estas dos empresas para detectar el origen de las amenazas y eliminar las cuentas desde donde se emiten.

“(La FGJ) está en pláticas con Facebook y Twitter para dar de baja las cuentas donde están haciendo estos llamados al odio, que además están penados”. Nashieli Ramírez Hernández

Se trata, explicó, de “ mensajes de odio que constituyen un delito y son un intento por desmovilizar y sembrar miedo”, una acción que no puede permitirse.

Investigan amenazas de ataques con ácido durante marcha por el Día Internacional de la Mujer

Nashieli Ramírez Hernández agregó que en lo personal no cree en la veracidad de muchas amenazas y sólo son acciones para general miedo y desincentivar la asistencia a la marcha feminista de este 8 de marzo, pero no por ello se le debe dar poca atención; sin embargo, advirtió:

“Eso no quita que sean mensajes de odio y un delito a perseguir. Por lo tanto, necesitamos no ponernos a averiguar si es factible o no, sino investigar para prevenir”. Nashieli Ramírez Hernández

Además, adelantó que la CDHCM implementará un operativo especial en el que un centenar de trabajadoras acompañarán la marcha de colectivos feministas; la idea, explicó, es que las miles de asistentes “puedan acercarse a las compañeras” antes, durante o después de la protesta para denunciar atropellos a sus derechos humanos.

Finalmente, invitó a denunciar las amenazas no sólo con capturas de pantalla sino también enviando las ligas de donde provienen pues “así es más factible investigar” su origen.