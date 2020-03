La dirección de la Escuela Tomás Alva Edison permitió a alumnos realizar retas de fútbol y un convivio

México.- Alumnas de nivel preparatoria de la Escuela Tomás Alva Edison (TAE) protestaron al interior de la institución este martes 10 de marzo en contra la violencia de género, pues durante el paro nacional de mujeres que sucedió este 9 de marzo, directivos permitieron que los estudiantes hombres ingresaran al plantel con televisiones para jugar videojuegos .

Videos que circulan por redes sociales muestra a las estudiantes dentro de la escuela que se ubica en la Colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, CDMX, en una protesta en el patio con carteles que exhiben sus denuncias y exigencias a las autoridades, entre ellas piden la realización de conferencias, pláticas y talleres para sensibilizar a la población sobre la violencia contra las mujeres .

“Todas las que estamos aquí, estamos enojadas, estamos hartas. La persona que me acosa está sentada en un salón de clases ahorita [...] no me siento segura, no estamos seguras, no tenemos ninguna necesidad de estar protestando, ya nos quitaron todo. ¿Qué más quieren? Ya basta, no es un juego, ni es una rifa, no es tu x-box, no son retas de fútbol, somos nosotras”. Alumna de la TAE

cantando, gritando y responsabilizando a la escuela. ADJUNTO FOTOS del día 9 de marzo del 2020... pic.twitter.com/Q2QNu8j4sK — daniela :) (@danielabautiist) March 10, 2020

De acuerdo con las denuncias en redes, las alumnas se mantienen sentadas en el piso de la escuela y no entrarán a sus clases hasta que se cumplan sus peticiones, así como un pronunciamiento contra lo sucedido durante el paro de este 9M, pues además de videojuegos, refirieron que el día fue como una kermés .

“El TAE no me cuida, me cuidan mis amigas”, “A nosotras nos ponen códigos de vestimenta y a ellos ni siquiera los obligan a respetarnos” y “el 9 no fue paro, fue kermés, fue kermés”, son algunas de las consignas grabadas en los videos.

Una usuaria en Twitter explicó que durante la protesta, la dirección de la preparatoria solicitó retirar sus carteles, pero las estudiantes respondieron con testimonios de acoso. Además se están compartiendo experiencias de otros casos de violencia en esta escuela desde profesores que abusaban de su poder contra alumnas y encubrir a alumnos o académicos señalados por acoso.

“Ya que ellos permitieron que los alumnos se burlaran de este movimiento al traer una televisión, varias consolas de videojuegos, hacer retas de fútbol e incluso hicieron un convivio. ¿Eso quiere decir que NO IMPORTA SI YO NO REGRESO?”. Alumna de la TAE