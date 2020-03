Alcaldías de Morena registraron en 2019 el mayor subejercicio: Atayde Rubiolo

El año pasado los alcaldes de Morena dejaron de ejercer 3,735 millones de pesos; lo que demuestra que no saben gobernar, considera panista

México.- Los alcaldes emanados de Morena o no quieren o no saben cómo beneficiar a sus gobernados o requieren recursos como “caja chica”, ya que el año pasado registraron un cuantioso subejercicio, consideró el líder panista Andrés Atayde Rubiolo.

El líder albiazul reveló que el 80 por ciento del presupuesto aprobado para las alcaldías de la Ciudad de México en 2019, no fue ejercido, porque Morena no sabe o no quiso invertirlo en beneficio de sus habitantes.

“Es el dinero que tienen y no gastan en beneficio de sus habitantes. Y simple y sencillamente porque no quieren o no saben hacerlo! O, es su “caja chica”. Dinero hay, pero los alcaldes de Morena no gastan para tener mayor seguridad, mejores parques, vialidades limpias y sin baches, deportivos dignos y un largo etcétera” Andrés Atayde Rubiolo

Dijo que tras realizar un análisis del ejercicio del gasto de 2019, se encontró que las alcaldías gobernadas por Morena registraron el mayor subejercicio, esto es, alrededor de 3 mil 735 millones de pesos, que bien pudieron invertirse en pavimentación, luminarias, mejorar deportivos o la recolección de basura.

Atayde Rubiolo denunció que las demarcaciones que el año pasado registraron el mayor subejercicio son Iztapalapa, con 733.5 millones de pesos; Gustavo A. Madero con 595.3 millones; Tlalpan con 560.3 millones; Álvaro Obregón con 443.2 millones y Xochimilco con 287.7 millones de pesos.

Aseguró que el grado de descuido en las alcaldías de Morena es evidente e incluso, los propios datos del Gobierno de la Ciudad de México refieren que las 16 alcaldías recibieron para el año 2019: “42 mil 800 millones de pesos, y solamente ejercieron 38 mil 100. De esos 4 mil 700 millones de pesos de subejercicio, las alcaldías gobernadas por Morena ocupan más del 80 por ciento del subejercicio”.

El presidente del PAN en la CDMX puso como ejemplo la alcaldía Benito Juárez, gobernada por el Acción Nacional, donde el subejercicio representa solo el 2 por ciento del gasto aprobado para 2019.

“¿De qué sirve que cada año las y los Alcaldes asistan al Congreso a pedir más dinero si no saben o no quieren invertirlo en beneficio de sus habitantes? Ya llevan más de un año y no hay calle que no tenga al menos un bache; sus parques están olvidados, sus banquetas destrozadas, los deportivos sin el equipo necesario y la recolección de basura, es un desastre” Andrés Atayde Rubiolo

Además, recordó, durante la gestión de Santiago Taboada fue reconocida por el propio Congreso de la CDMX por saber hacer las cosas.