VIDEO: Maestra exhibe a universitarios por fuente bibliográfica

México.- En las redes sociales circula un video en el que una maestra en la Baja California Sur exhibió y regañó a sus alumnos universitarios por no saber lo que es una fuente bibliográfica.

El hecho tuvo lugar durante una clase virtual de la carrera de Contaduría del Instituto Tecnológico de La Paz, en la que la profesora no puede creer que sus alumnos no sepan conceptos tan básicos que se aprenden en la primaria.

Ese regaño genera indignación entre los estudiantes, quienes se quejan del trato de la docente e incluso les reviran que en la primaria no enseñan conceptos propios de una carrera de Derecho.

Me imagino que desde el principio la maestra asumió qué los alumnos saben lo que es una fuente bibliográfica porque...pss son universitarios



Y me imagino que a los chicos se les hace complicadisimo buscar en Internet qué es una fuente bibliográfica

En el video los universitarios le exponen a la maestra que no tiene empatía hacia ellos y le argumentan que no saben a que se refiere ella cuando les pide las fuentes bibliográficas pues no entienden términos de derecho.

Ese debate entre la maestra y sus alumnos generó polémica en las redes sociales pues mientras unos reprochan que estudiantes de licenciatura no sepan lo que es una fuente bibliográfica, otros dicen que es deber de la maestra explicarles.

Sí, y te dicen que no es su función buscarla, si no la tuya el explicarles. Les explicas y dicen que no sabes explicar.

Otros mensajes en Twitter hacen resaltar el reclamo de los universitarios hacia la maestra, en tanto que otro usuario hizo notar: "Eso se enseña desde secundaria. Por otro lado, van a ser contadores. No puede pedírseles mucho".