El 22 de octubre, Ezequiel pidió apoyo económico a sus amigos para poder realizarse estudios en sus pulmones a causa de las secuelas del Covid-19.

El 24 de noviembre falleció el periodista Ezequiel Lizalde Rodríguez, quien tuvo que enfrentar un proceso doloroso a causas de las secuelas que le dejó el Covid-19 y seguir trabajando , en La Paz, Baja California Sur.

Ezequiel Lizalde Rodríguez laboraba en la empresa CPS noticias. Sin embargo, se contagió de Covid-19, a pesar de que pensó que ya había librado la batalla , tuvo recaídas por varios meses a causa de las secuelas que deja el coronavirus.

El 18 de octubre, el periodista publicó en su cuenta de Facebook que se encontraba sanando del Covid-19 y que deseaba que todas las personas “estén en mente positiva para vencer juntos este virus ”.

El 22 de octubre, Ezequiel pidió a poyo económico a sus amigos para poder acudir a un médico especialista y realizarse estudios en sus pulmones a causa de las secuelas del Covid-19. Además, señaló que por el momento no podía trabajar y aún así tenía que hacerlo. “El IMSS ya no me otorga incapacidad y tengo trabajar, con todo y lo mal que me siento ”, publicó en su Facebook.

"Como muchos saben estos atravesando por lo que consideró el peor momento de mi vida... Salí librado del Covid-19 y la hospitalización, pero me quedaron secuelas que me están matando […] Con un solo paso me agito, me canso y siento que muero. Además, desde hace dos días tengo un dolor torácico fuerte que aparece cuando duermo puede ser de día o de noche" Ezequiel Lizalde

Para el 3 de noviembre, Ezequiel Lizalde informó desde su cuenta de Facebook que fue dado de alta tras permanecer 12 días hospitalizado por secuelas de Covid-19 y que continuaría su recuperación en casa, pues aún dependía del oxígeno. Días después sus familiares señalaron que Ezequiel iba mejorando.

Sin embargo, la mañana del 24 de noviembre, tras varias recaídas por las secuelas del Covid-19, Ezequiel Lizalde falleció en el IMSS . Se convirtió en el número 38, de los periodistas mexicanos fallecidos por coronavirus, según el conteo de la organización Articulo 19.

Tras los hechos, la Red Baja California Sur de Periodistas señaló que Ezequiel tuvo que seguir laborando , porque la empresa CPS Media se negó a autorizarle “home office” y a dar facilidades para su recuperación. “Esto mermó su salud. Tuvo tres ingresos en el hospital en dos meses”, enfatizó la Red.

El 28 de noviembre, el periodista Ezequiel Lizalde fue despedido por sus colegas y familiares, con fotografías y velas en una costa de Baja California Sur. "Gracias amigos por estar presente. Hasta la victoria siempre mi Cheque ", publicó en Facebook una usuaria identificada como Guillermina Delatoba.