Este fin de semana se confirmó que Elon Musk se convirtió nuevamente en padre, luego de que se diera el nacimiento de su hijo número 12.

Se trata del tercer hijo que tiene el magante con Shivon Zilis, la directora de Neuralink , pues junto a ella también tiene a sus hijos gemelos Strider y Azure, de tan solo dos años de edad.

Hasta el momento Elon Musk no reveló cuál el sexo del bebé, ni cuál será el nombre que llevará su hijo número 12.

Nace el hijo número 12 de Elon Musk; la noticia se mantendría en secreto desde la primera mitad del 2024

Elon Musk celebró el nacimiento de su hijo número 12, tratándose del tercero que tiene como producto de su relación con Shivon Zilis.

Durante los últimos cinco años Elon Musk se ha convertido en padre en 6 ocasiones, pues este hijo es el tercero con la directora de Neuralink, que se suman a los otros 3 que tuvo con la cantante canadiense, Grimes.

De acuerdo con la agencia Bloomberg, quien dio a conocer la noticia, el nacimiento del bebé del empresario originario de Sudáfrica se realizó con total secrecía.

Esto, pues fuentes aseguraron que el alumbramiento de Shivon Zilis tuvo lugar a principios de este 2024, sin embargo, hasta el momento no han hecho comentarios públicos al respecto.

No obstante, el medio de Estados Unidos, Page Six, aseguró que la noticia simplemente no se ha compartido a “todo el mundo”, pero la familia y compañeros de Elon Musk tienen pleno conocimiento de que se convirtió en papá este 2024.

Los hijos de Elon Musk y sus excéntricos nombres

Cabe resaltar que Elon Musk se ha destacado por poner excéntricos nombres a sus hijos, incluso siendo acreedor de llamados de atención por las leyes civiles de la ciudad de California en Estados Unidos.

Esto, pues los hijos de su primer matrimonio tiene nombres que muchos consideran entran dentro de parámetros establecidos, pero los 3 hijos que tiene junto a la cantante Grimes rompen cualquier paradigma.

De acuerdo con lo que el propio magnate ha compartido de su vida privada, los nombres de sus hijos hasta el momentos son:

Nevada Alexander Griffin Xavier Kai Saxon Damian X AE A-XII Exa Dark Sideræl Techno Mechanicus Strider Azure