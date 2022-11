El vocalista de Arcade Fire, Win Butler, se encuentra de nueva cuenta en el ojo del huracán.

Esto luego de ser señalado nuevamente de abuso sexual, pues el cantante de Arcade Fire ya cuenta con cuatro acusaciones previas.

La nueva acusación la realizó una mujer bajo el pseudónimo de “Sabina”, quien asegura conoció a Win Butler en 2015, cuando ella era estudiante.

Sabina, acudió a una fiesta realizada por Win Butler y se habrían besado, desarrollando entre ellos un tipo de relación que se convertiría en una relación “abusiva”.

Win Butler, vocalista de Arcade Fire, según comentó Sabina, realizaba demasiadas insinuaciones de índole sexual en cualquier oportunidad que tenía.

“En general, fue una dinámica abusiva. Fue realmente agresivo y sentí que tenía que hacer lo que él decía. No me sentía muy cómoda con algunas de las cosas que me pedía que hiciera, pero las hacía de todos modos. Y eso es, en última instancia, deshumanizante”.

Sabina