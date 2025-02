Un vuelo de Aeroméxico fue escenario de un fatal crimen: un empleado de Citibanamex agredió sexualmente a una mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre de 2024 en un vuelo de Aeroméxico, con ruta desde CDMX a Madrid, España.

La víctima fue una mujer de nacionalidad española-mexicana de 18 años de edad, quien denunció que fue agredida sexualmente por un mexicano, empleado de Citibanamex, de 37 años.

A raíz de la denuncia, la Audiencia Nacional de España abrió una investigación por el caso del vuelo de Aeroméxico AM 0001 que fue escenario de un crimen contra una ciudadana española.

Por el crimen suscitado en un vuelo de Aeroméxico, el Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional abrió una investigación a cargo de la magistrada María Tardón, especializada en violencia de género.

Aunque el caso tuvo lugar a bordo de una aerolínea mexicana, la magistrada señaló que España tiene jurisdicción para investigar la agresión en apego al principio de justicia universal de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dicha ley, en su artículo 23.4, abarca los delitos regulados en el Convenio del Consejo de Europa en materia de violencia contra las mujeres y violencia domestica contra víctimas de nacionalidad o residencia española.

Sin embargo, dado que se desconoce si el empleado mexicano de Citibanamex (identificado como José Francisco Recamier Méndez) se encuentra en España, la magistrada archivó provisionalmente el caso.

La periodista Ana Francisca Vega realizó una entrevista al abogado de la víctima, Íñigo Segrelles, quien confirmó que la jurisdicción le corresponde a México; no obstante, su firma solicitó a España iniciar el procedimiento penal.

De esta forma, la Audiencia Nacional activó la prohibición de la salida del territorio español ante la falta de localización del agresor, empleado de Citibanamex, quien se cree que ya no se encontraría en España.

Una vez que el mexicano pise territorio español, éste deberá comparecer ante las autoridades para rendir su declaración y reanudar el procedimiento legal conforme al protocolo.

Debido a lo complicado y tardío que podría resultar el proceso, la defensa de la víctima analiza la posibilidad de solicitar una orden internacional de detención, con fines de extradición a España, contra el empleado de Citibanamex.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades españolas, José Francisco Recamier Méndez de 37 años es un ejecutivo de Citibanamex, responsable de Alianzas Fintech.

La víctima de la agresión sexual de nacionalidad española-mexicana compartió a las autoridades que José Francisco Recamier Méndez incluso le compartió su cuenta de LinkedIn.

Dicha cuenta al momento se encuentra desactivada, ya que el empleado de Citibanamex la dio de baja tras el inicio de las investigaciones, por lo que se desconoce más acerca de su perfil.

Respecto a la agresión, la joven víctima de 18 años, de madre mexicana y padre español, relató que el hecho ocurrió a las 18:04 horas del 5 de septiembre, cuando el vuelo de Aeroméxico despegó rumbo a Madrid.

Se trataba de un vuelo nocturno que tendría una duración de 10 horas; la joven se sentó en las filas centrales en medio de dos hombres: un joven y su agresor, identificado como José Francisco Recamier Méndez, empleado de Citibanamex.

La mujer emprendió una conversación amena con el hombre mexicano -quien iba acompañado de su hija de 15 años-, y entre la plática pidieron varias bebidas alcohólicas a las azafatas.

Tras varios tragos, la joven comenzó a sentirse borracha e intentó dormirse; sin embargo, el hombre comenzó a acariciarla por debajo de la manta con la que se tapó. Una vez que el sujeto ingresó su mano por dentro del pantalón de ella, la joven se negó y posteriormente se fue al baño del avión.

“El corazón me dio un vuelco. Estaba paralizada, bloqueada. No pude hacer nada. Luego me empezó a tocar la pierna por debajo de la manta. Después me tocó el sexo, por encima del pantalón, y a continuación metió la mano por dentro. Le dije que eso no”.