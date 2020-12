Vladimir Putin decidió vacunarse, luego de que el Ministerio de Salud ruso autorizó el uso de la vacuna Sputnik V a personas mayores de 60 años.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió vacunarse contra el Covid-19, luego de el Ministerio de Salud ruso autorizó el uso de la vacuna Sputnik V a personas mayores de 60 años, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Este domingo, durante una entrevista en el canal Rusia 1, Dmitry Peskov dijo que Vladimir Putin informará personalmente su decisión de vacunarse.

“(El presidente Vladimir Putin) dijo que lo haría sin falta. Dijo que se vacunaría, que él tomo la decisión y esperaba a terminar los tramites” Dmitry Peskov

El portavoz, Dmitry Peskov, señaló que sólo Vladimir Putin puede tomar la decisión de vacunarse y que haya decidido hacerlo muestra el nivel de confianza en la vacuna Sputnik V y su confiabilidad.

Hace una semana, en su conferencia de prensa anual, Vladimir Putin dijo que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no lo permitía, pero que lo haría cuando se presentara la ocasión.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible” Vladimir Putin

Autorizan vacuna Sputnik V a mayores de 60 años

Desde el 15 de diciembre, la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 se comenzó a aplicar a personas entre 18 y 60 años, en Rusia.

Ayer, el Ministerio de Salud ruso autorizó el uso de la vacuna Sputnik V a personas mayores de 60 años. Por lo cual, a partir de lunes, las personas de dicha edad podrán registrarse en los centros de salud.

El Fondo de Inversiones Directas, encargado de la venta de la vacuna Sputnik V, destacó que los ensayos clínicos mostraron una eficacia mayor del 90 por ciento, en las personas mayores de 60 años.

El viernes, el director del Centro Gamaleya, Alexandr Gintsburg, dijo que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en las personas mayores que recibieron la vacuna Sputnik V.

La vacuna Sputnik V mostró una eficacia de 91.4 por ciento en el último control efectuado en la tercera fase de ensayos clínicos, esto permite afirmar con seguridad que es altamente eficaz y segura para la salud, de acuerdo con los creadores.

En América Latina, Argentina recibió esta semana el primer lote de 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Se prevé que el martes inicie la vacunación entre su población.