La Organización Mundial de la Salud (OMS) está en busca de un nuevo nombre para la viruela del mono y ya baraja varias opciones, aunque hay una que seguramente odiará el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde hace unas semanas, un grupo de científicos ha presionado a la OMS para que cambie el nombre de la viruela del mono, afirmando que ese apelativo es engañoso y puede dar lugar a discriminación.

Ante ello, la OMS decidió abrir al público el proceso para seleccionar el nuevo nombre de la viruela del mono, contando ya con varias opciones, entre las que efectivamente, hay una que recuerda mucho al multimillonario Donald Trump.

Hasta el momento se han presentado decenas de propuestas de diversos colaboradores de la OMS, así como de académicos, médicos y un activista de la comunidad gay, para renombrar a la viruela del mono.

Algunas de los nombres enviados van desde lo técnico, como ‘OPOXID-22′, presentado por el médico de urgencias de la Facultad de Medicina de Harvard, Jeremy Faust.

También hay opciones que suenan algo absurdas, como ‘Poxy McPoxface’, presentado por Andrew Yi en alusión a Boaty McBoatface, que casi se convierte en el nombre de un buque de análisis polar británico tras una votación pública.

Pero sin duda, una de las opciones que más ha llamado la atención para renombrar a la viruela del mono es ‘TRUMP-22′, por su semejanza con el apellido del ex presidente de EU.

En junio pasado, un grupo de destacados científicos redactó un documento en el que pedía un nombre “neutral, no discriminatorio y no estigmatizante” para la viruela del mono.

Esto, ante el temor de que el nombre pueda utilizarse de forma racista, pues hasta este año, la viruela del mono se había propagado principalmente en un grupo de países de África occidental y central.

“Es muy importante que encontremos un nuevo nombre para la viruela del mono porque es la mejor práctica para no crear ninguna ofensa a un grupo ético, una región, un país, un animal, etc. La OMS está muy preocupada por este asunto y queremos encontrar un nombre que no sea estigmatizante”

Fadela Chaib, portavoz de la OMS