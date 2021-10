Un violador de 80 años evita ir a la cárcel por su vulnerabilidad al Covid-19, según informan los medios locales.

El violador identificado como Cyril Hardy de 80 años de Reino Unido, es un convicto por sus crímenes sexuales que se remontan a 50 años atrás.

Sin embargo, tras su vulnerabilidad ante el Covid-19 por enfermedades y su edad, ha evitado su regreso temprano a la cárcel.

Cyril Hardy de 80 años es un violador que evita ir a la cárcel por su vulnerabilidad al Covid-19 (Cyril Hardy / Facebook)

¿Quién es Cyril Hardy, violador de 80 años que ha evitado ir a prisión por el Covid-19?

Según la información, el violador conocido como Cyril Hardy de 80 años y quien ha evitado ir a la prisión por su vulnerabilidad ante el Covid-19, fue aprendido en 2017 cuando intentaba reunirse con una menor de 14 años.

Su aprehensión se debió a los esfuerzos del grupo llamado ‘Parents Standing Together For Our Kids’ cuando Stacey MacDonald de 29 años creó el señuelo para atrapar al violador.

Durante unos meses, se confirmó que el violador de 80 años estuvo platicando con la supuesta niña de 14 años, a quien le pedía casarse con él y tener hijos.

El 18 de noviembre del 2017, Cyril Hardy de 80 años quedó de verse con la chica, acto seguido fue filmado y detenido por la policía de Reino Unido.

El violador de 80 años fue condenado a 18 meses en prisión con una pena suspendida de dos años y 30 días de actividades de rehabilitación.

Hombre en prisión (Damir Spanic/Unsplash)

Cyril Hardy tendrá que inscribirse al registro de agresores sexuales por 10 años

Otras de las penas que se le han impuesto a Hardy de 80 años es que, por al menos 10 años, deberá inscribirse al registro de agresores sexuales.

De igual forma se le puso una prevención de daños sexuales por 10 años; sin embargo, el evitar su retorno a la cárcel ha sido algo muy criticado por el sistema de justicia.

Tal y como ha ocurrido con el juez Pail Lawton , quien ha criticado el retraso en la resolución del violador de 80 años.

En ese sentido, el juez afirmó que, ya que Hardy es vulnerable al Covid-19 debido a su edad, a su padecimiento por su cardiopatía isquémica y es diabético , no entrará inmediatamente a prisión.

“Si comete otro delito, volverá a la cárcel” Juez Lawton

Se sabe que en el pasado, el violador de 80 años ya había sido condenado por agresión sexual y violación por lo que estuvo en la cárcel 7 años.

Policía detiene a hombre que momificó a su madre (Pixabay)

Con información de RT.