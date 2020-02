VIDEO: Niña suplica ayuda mientras policía la arresta

“No, no quiero que me pongan esposas. ¡Por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor!", se escucha a la niña de 6 años llorar y suplicar al policía

"¡Ayúdenme, ayúdenme, por favor!”, se escucha suplicar y llorar desconsolada a una niña de 6 años, en un video captado mientras un policía escolar procedía a su arresto y esposaba en su escuela, tras haber hecho una rabieta.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2019, en la Academia Lucious & Emma Nixon de Orlando, Florida, en Estados Unidos.

La niña hizo un berrinche, acusa la escuela

La familia de la menor, identificada como Kaia Rolle, compartió a medios locales la grabación tomado por la cámara portátil de uno de los policías que participó en la detención.

Según el personal de la escuela, la niña estaba gritando y jalando la puerta de un salón de clases porque quería usar gafas oscuras. El asistente del director señaló que cuando intentó hacer que la niña parara, esta hizo un berrinche.

“Kaia se puso agresiva y me golpeaba con sus manos en el pecho y en el vientre. Asistente del director en la Academia Lucious & Emma Nixon.

"¡No quiero que me pongan esposas. Por favor, ayúdenme!"

Ya tranquila, la menor fue llevada a la dirección, donde acudieron dos policías escolares.

"¿Para qué son esas?" se escucha a la niña preguntar en el video, señalando los cinchos plásticos usados por uno de los agentes para maniatarla.

"Son para ti" , responde el agente Dennis Turner mientras otro policía los aprieta alrededor de sus muñecas y se escucha a una empleada de la escuela decir, “no va a doler”. Entonces, la niña comienza a llorar.

“No, no quiero que me pongan esposas. Por favor, ¡ayúdenme, ayúdenme, por favor”! Niña arrestada.

Llegaron al extremo de subirla a una patrulla

Las súplicas y el llanto de la pequeña continúan, mientras es trasladada a la patrulla del oficial, mientras la trabajadora le dice que su abuela irá a recogerla

"No quiero que me metan a una patrulla policial” , insiste Kaia, mientras el segundo policía, que no ha sido identificado, le responde:

"¿Cómo que no quieres? Tienes que”. Policía escolar.

"¡Por favor, por favor, denme una segunda oportunidad!" , responde la pequeña, mientras se observa al policía colocándola en el asiento trasero de la patrulla y poniéndole el cinturón de seguridad.

El policía presumió que ya había arrestado a otros niños

Poco después Turner regresa a la escuela, para avisar a los directores que llevará a la niña a un centro de detención juvenil y les dice que en su carrera ha realizado 6 mil arrestos, incluso el de un menor de 7 años .

Cuando los maestros le dicen al policía que Kaia tiene 6 años y no 8 como él creía, él responde:

"Pues entonces ella rompe el récord". Dennis Turner, policía escolar.

¿Qué sucedió con el policía?

Turner fue despedido poco después del arresto. El jefe de la Policía de Orlando, Orlando Rolon, explicó que Turner desacató las arreglas al arrestar a un menor de 12 años sin la aprobación de un supervisor.

Las autoridades revelaron que el ahora expolicía también detuvo a un niño de 6 años en otra escuela, el mismo día que arrestó a Kaia , pero que los directores del centro educativo interrumpieron el arresto antes de que el proceso concluyera .

La fiscal estatal, Aramis Ayala, anunció en septiembre que los cargos de agresión contra ambos menores serán desestimados.

En tanto, la abuela de Kaia explicó que el comportamiento de la niña se debió a la apnea de sueño que padece, y la noche anterior a los hechos no había dormido muy bien, pero generalmente es una pequeña bien portada.

Con información de AP y CNN.