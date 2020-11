Vaticano investiga like del Papa Francisco a modelo en Instagram

El Vaticano asegura que el Papa no maneja sus cuentas de redes sociales

México.- La modelo brasileña Natalia Garibotto subió a su cuenta de Instagram una fotografía en la que posa mientras guarda unos libros en un casillero; ella viste un top, una minifalda y un liguero con tanga . La imagen recibió miles de me gusta, entre ellos el del Papa Francisco.

Aunque ya eliminó el like, usuarios se dieron cuenta y sacaron capturas de pantalla donde se puede comprobar que la cuenta verificada de Jorge Bergoglio estaba entre los miles de me gusta.

they caught The Pope in 4K pic.twitter.com/nvkzekdkHM — Corn 🌟 (@snootid) — Corn 🌟 (@snootid) November 14, 2020

El Vaticano dijo que desconoce al responsable de haber dado like a la fotografía, pues aunque el Papa aprueba los mensajes que se publican en redes sociales (incluso a veces dicta exactamente lo escrito), él no maneja las cuentas, por lo que no pudo haber dado el me gusta a Natalia Garibotto, epxlicó el editor en Roma de la edición en inglés del diario católico La Croix, Robert Mickens.

“Él, por ejemplo, aprueba los tuits, pero no los me gusta, y en muy raras ocasiones ha dicho que le gustaría tuitear algo debido a una situación en desarrollo o una emergencia. Así que no tendría nada que ver con esto, es el departamento de comunicaciones” Robert Mickens

Un vocero del Vaticano dijo al medio estadounidense The Guardian que un grupo de personas maneja las redes de Francisco y duda que el like haya sido de una de ellas, por lo que ya está investigando y buscando explicaciones con Instagram.

¿Qué dijo Natalia Garibotto sobre el tema?

La empresa que maneja la publicidad de la modelo, OY Co, no desaprovechó el momento y escribieron que con su me gusta recibieron la “bendición del Papa”.

La joven, de 27 años, también opinó sobre el tema y bromeó diciendo que ya "va a ir al cielo".