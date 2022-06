A través de un comunicado, la Unión Europea aclaró que no se se necesitará visa para viajar a Europa, sino solo una autorización por medio su sistema ETIAS.

Luego de que circulara la noticia de que a partir de 2023 los viajeros necesitaría visa para entrar a Europa, el sitio oficial de la Unión Europea desmintió la información enfatizando que solo se trata de una sencilla autorización, la cual permanece vigente desde 2018.

El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, mejor conocido como ETIAS, por sus siglas en inglés, es un procedimiento que tiene el objetivo de reforzar los controles sobre las personas que viajan sin visado a la Unión Europea.

¿Qué es la autorización ETIAS y cómo solicitarlo?

De acuerdo con el comunicado expedido por la Unión Europea, el ETIAS es sistema informático automatizado creado para identificar riesgos migratorios irregulares.

La información recopilada a través de ETIAS permitirá reconocer posibles riesgos de seguridad o de migración irregular y así evitar muchas de las retenciones de viajeros que actualmente ocurren en las fronteras de la Unión Europea.

El registro podrá realizarse vía web, será simple, rápido y accesible para todos, además se respetará en todo momento los derechos fundamentales del usuario así como los principios de protección de datos.

Esta solicitud solo tardará unos minutos en llenarse a través de un sitio web oficial, o bien una app para dispositivos móviles que se encontrará disponible más adelante.

Autorización ETIAS para viajar a la Unión Europea

La Unión Europea señala que la autorización ETIAS, en la gran mayoría de los casos, más del 95%, se realizará de manera automática por correo electrónico en cuestión de minutos.

Mientras que en casos excepcionales, serán necesarios controles adicionales para que se otorgue la autorización en un plazo de algunos días, no mayor a 30 días.

Si deseas solicitarlo, tendrás que hacer un único pago de 7 euros, alrededor de 150 pesos, para cubrir los costos de funcionamiento del sistema y será válida por tres años así como para múltiples entradas.

El pago del ETIAS se relazará de forma electrónica siempre a través de los canales oficiales de la Unión Europea.

¿Quiénes deberán solicitar la autorización ETIAS?

El permiso ETIAS deberá presentarse por todos aquellos que no son ciudadanos de la Unión Europea con edad entre 18 y 70 años para verificar riesgos de seguridad y migración.

Cabe destacar que el ETIAS no es una visa y no introduce obligaciones similares a las del visado, por lo que no será necesario acudir a un Consulado para presentar una solicitud así como:

No se recolectarán datos biométricos

Será mucho menos costoso

Será más rápido que el trámite de una visa.