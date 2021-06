El tatuaje de John McAfee que pone en entredicho la versión de un suicidio

Un tatuaje de John McAfee revelaría que su muerte no fue un suicidio, o por lo menos pone en entredicho la versión de la policía española.

John McAfee murió este 23 de junio en una prisión de Barcelona. Fue encontrado muerto en su celda el mismo día que se aprobó su extradición a Estados Unidos .

“Oficiales estadounidenses me envían mensajes diciéndome ‘¡Vamos a suicidarte!’ Hoy me he hecho un tatuaje por si acaso”

JOHN MCAFEE, FUNDADOR DEL ANTIVIRUS MCAFEE.