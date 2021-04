La comisión del Senado analizará si existió negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia por parte de Jair Bolsonaro.

El Senado de Brasil instaló este martes 27 de abril una comisión para analizar la actuación del gobierno de Jair Bolsonaro frente a la pandemia de Covid-19.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) analizará si existió negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro.

En este sentido, la investigación también analizará la crisis de suministro de oxígeno que en enero pasado provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, capital del estado Amazonas.

La comisión parlamentaria consta de 11 miembros, fue instalada por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) y tiene un mandato renovable de 90 días.

Dicha investigación podría obstaculizar la candidatura a la reelección de Jair Bolsonaro si la misma termina en un proceso de juicio político o cargos penales.

Pese a que la comisión del Senado no es un órgano judicial, tiene el poder de recabar pruebas para defender la realización de un juicio político.

Posturas de Jair Bolsonaro frente a la pandemia

Jair Bolsonaro ha rechazado en diversas ocasiones las recomendaciones internacionales para controlar la pandemia de Covid-19, por lo que también ha sido señalado de "genocida".

Desde el inicio de la pandemia, Bolsonaro se opuso a las medidas de confinamiento, aludiendo a su impacto negativo en el ámbito económico.

Asimismo, desalentó el uso de cubrebocas, puso en duda la eficacia de las vacunas y recomendó medicamentos como la hidroxicloroquina, que no tiene evidencia científica de su eficacia contra la enfermedad.

Los especialistas políticos señalan que las posturas adoptadas por Bolsonaro se deben al retraso en la vacunación y las dificultades para comprar fármacos anticovid.

Este lunes, Bolsonaro sostuvo no estar preocupado por la investigación porque “no debemos nada”.

"No he cometido ningún error. No tengo una bola de cristal ni doy pálpitos. Yo converso con la gente", indicó.

"Creo que esta investigación le creará muchos problemas al presidente", dijo a la AFP el analista Andre Rehbein Sathler, de la Unidad de Inteligencia del portal de noticias Congresso em Foco.

"Ni hace falta una investigación en realidad. Las acciones del gobierno durante la pandemia están allí, a la vista de todos", agregó.