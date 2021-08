José Luis Rodríguez, “El Puma”, anuncia posible candidatura a la presidencia de Venezuela

México.- El cantante José Luis Rodríguez, “El Puma”, dijo que no descarta una posible candidatura a la presidencia de Venezuela si las condiciones políticas de dicho país así lo permiten.

En entrevista con CNN en Español, Rodríguez reiteró su rechazo absoluto al gobierno de Nicolás Maduro y adelantó que el próximo mes de diciembre tiene previsto ofrecer al menos dos conciertos en la ciudad de Caracas. Sin embargo, reconoció que las presentaciones podrían cancelarse si para esas fechas sigue en el poder el grupo político de Maduro.

Puedes leer: Quitan inmunidad a Juan Guaidó

"Yo tengo fe de que esta gente van a salir. O salen de pie o acostados, pero van a salir. A mí me preocupa que la gente describe bien el problema, pero no la solución. (Si no caen) A lo mejor sí me atrevo, pero he dicho tanto de estos demonios, porque son una camarilla de ladrones que se robaron un país".

El intérprete cuestionó la postura internacional ante "dictaduras de izquierda" y dijo que en América Latina ya no hay cabida para el socialismo o comunismo. Respecto a sus aspiraciones políticas, reveló que siempre ha tenido vocación por el servicio público, por lo que no descarta participar en las elecciones libres convocadas por el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

El artista hizo un llamado a los gobiernos de Brasil, Colombia y Estados Unidos (EU) para cumplir su palabra de apoyo al pueblo venezolano ante los abusos de Maduro, al recordar su promesa de no permitir ataques en contra de Juan Guaidó, a quien la Asamblea Constituyente oficialista lo despojó ayer de su inmunidad parlamentaria a fin de iniciar un proceso de juicio político en su contra.