Renata Rojas forma parte de las 14 mujeres que se sumergieron en el océano para conocer al Titanic; la mexicana trabaja en OceanGate e hizo la expedición en Titán, el submarino que se implosionó.

Después de más de 40 años y con diversos planes para lograrlo, Renata Rojas cumplió su sueño de conocer los restos del Titanic en el fondo del mar.

Luego, la mexicana comenzó a trabajar en OceanGate, donde ayudo a que otras personas cumplieran su sueño de bajar hasta el histórico navio.

A continuación te contamos un poco más de la historia de Renata Rojas y su viaje al Titanic en el submarino Titán.

Renata Rojas señaló en entrevista con Meredith Garofalo que desde los 11 años comenzó a sumergirse en diferentes playas, gracias a su padre, un instructor que la enseñó a hacerlo.

Según refirió, durante su niñes buceó en Florida, Bahamas, el Caribe Mexicano, y más; a partir de ese momento, su sueño de encontrar el Titanic comenzó a crecer.

Según explicó la mexicana, la historia del navio que se hundió en 1912, en donde murierón más de mil 500 personas, la atrapó, y comenzó a trazar su plan para llegar hasta él.

Estudió ciencias en oceanografía en la Universidad, y en su primera semana se logró encontrar los restos del barco, por lo que ahora su plan era conocerlo, así que se cambió de carrera y trazó un segundo plan para llegar hasta él.

“No soy millonaria, así que he estado ahorrando dinero durante mucho tiempo. No tengo auto, no tengo hijos y todas esas decisiones eran porque quería ir al Titanic”.

Renata Rojas