Un caso más de racismo en los juguetes para niños. Una mamá acusó en TikTok que los rasgos de los muñecos de bebés negros que venden en Australia son exagerados.

Una madre de familia utilizó su cuenta de TikTok para denunciar los rasgos faciales que tenían las muñecas afrodescendientes que quería comprar para su hija.

Dicha mujer subió dos videos en la plataforma de videos cortos para mostrar, según ella, la manera en que representaban a los juguetes de bebés negros que se vendían en las tiendas.

En el primer video, la mamá asegura que la nariz, la frente y la boca del nenuco afroamericano que venden es exagerado con respecto a los modelos de piel morena y blanca.

En un segundo video, esta mujer volvió a mostrar las diferencias que había en los juguetes que se comercializaban en algunas tiendas en Australia.

En ese TikTok, la madre de familia apuntó que al ir a la tienda departamental Kmart quedó satisfecha al ver las lindas muñecas afrodescendientes que encontró.

Ahí, la mamá dejó en claro que no solo se trata de que la comunidad afroamericana esté representada en los juguetes sino que también es importante cómo se representa a estas personas.

Mamá que denunció que los rasgos de juguetes de bebés negros son exagerados provoca reacción en redes

Los usuarios de TikTok no quedaron indiferentes al señalamiento que hizo una mamá, quien denunció que el rostro de los juguetes de bebés negros eran desmesurados.

Algunos comentaron las afirmaciones de la madre de familia no tenían ningún sentido, ya que por haber encontrado esos nenucos no significaba que no hubiera otros con rasgos menos exagerados.

Otros internautas aprovecharon la ocasión para hacerle alguna recomendación a la mamá sobre las marcas de muñecas que debía comprar si quería un juguete sin estereotipos.

Rasgos de juguetes de bebés (@jeancrhonicles / TikTok )

¿Qué es racismo?

El racismo, según Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), es:

“El odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra”.

Cabe destacar que el racismo se puede expresar de manera: