Juan Francisco Solórzano Foppa fue un abogado proveniente de una familia de intelectuales en Guatemala, quien llegó a ser fiscal en el sistema judicial del país.

En su familia varias generaciones fueron enviadas al exilio, según sus palabras, pues dos de sus tíos pertenecieron a la guerrilla y murieron en la montaña.

La abuela de Juan Francisco Solórzano Foppa fue la escritora y poeta Alaíde Foppa, quien fue desaparecida en 1981. Sus padres, Carlos López Arévalo y Silvia Solórzano, pertenecieron al Ejército Guerrillero de los Pobres.

¿Quién fue Juan Francisco Solórzano Foppa?

Juan Francisco Solórzano Foppa fue un abogado reconocido como defensor de la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado y a favor delos derechos humanos en Guatemala.

¿Qué edad tenía Juan Francisco Solórzano Foppa?

Juan Francisco Solórzano Foppa tenía 43 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Francisco Solórzano Foppa?

La vida sentimental de Juan Francisco Solórzano Foppa era privada.

¿Qué signo zodiacal era Juan Francisco Solórzano Foppa?

Se desconoce el signo zodiacal de Juan Francisco Solórzano Foppa, solo se sabe que nació en el año 1983.

¿Cuántos hijos tenía Juan Francisco Solórzano Foppa?

Juan Francisco Solórzano Foppa dejó cuatro hijos.

¿Qué estudió Juan Francisco Solórzano Foppa?

Juan Francisco Solórzano Foppa estudió Derecho en la Universidad Rafael Landívar y tenía estudios d emaestría en Derecho Penal y Criminalística.

¿En qué trabajó Juan Francisco Solórzano Foppa?

A Juan Francisco Solórzano Foppa se le considera exfiscal por haber trabajado 12 años como Ministerio Público donde dirigió la Dirección de Análisis y de Investigaciones Criminalísticas.

Fue parte de investigaciones nacionales e internacionales, una de ellas conocida como La Línea, contra el expresidente Otto Pérez molina y otros personajes de la política por un caso de defraudación aduanera.

Ello lo llevó a ser un líder de opinión; también perteneció al Cuerpo de Bomberos y se le reconocía su cercanía con la gente.

En 2016 fue jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y fue relevado en 2018 por confrontación con empresarios y el gobierno de Jimmy Morales.

En 2021 y 2023 Juan Francisco Solórzano Foppa fue encarcelado y él señaló que el sistema judicial estaba cooptado por lo que aceptó cargos debido a que dijo no tenía garantías para permanecer detenido.