Jack Teixeira, de 21 años, fue detenido como el principal sospechoso de filtrar documentos secretos del Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos.

Este joven fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ya que las filtraciones han revelado que el gobierno de Estados Unidos ha hecho espionaje no solo a países como Rusia y China sino también a aliados como:

Ucrania

Israel

Egipto

Corea del Sur

Estos documentos tienen marcas que indican que solo se pueden ver por Estados Unidos, por lo que sospechaban que pudieron ser filtrados solo por un funcionario.

¿Pero quién es Jack Teixeira?

En efecto, Jack Teixeiria trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Es un piloto de la Guardia Nacional Aérea que pertenece a la Ala 102 de Inteligencia con sede en Massachussets. En julio de 2022 fue ascendido a Airman Fist Class -aviador de primera clase-.

El Pentágono ha dicho que esta filtración pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos.

Jack Teixeira (Redes sociales de Jack Teixeira)

Filtraciones de Jack Teixeira podrían cambiar el rumbo de la guerra Rusia-Ucrania

La importancia de las filtraciones, aunque revelan información de inteligencia del Pentágono sobre diversos países, tiene como eje rector la guerra Rusia-Ucrania.

La información revela principalmente planes de Ucrania para la contraofensiva frente a Rusia, por lo que incluso eso podría adelantar las acciones o cambiar los planes de ambos bandos.

De acuerdo con el avance las investigaciones del Departamento de Defensa con sede en el Pentágono, previo a la detención de Jack Teixeira, no se trató de un hackeo sino de una filtración.

Estos documentos fotocopiados han estado difundiéndose en redes sociales como:

Twitter

4chan

Telegram

Discord

Filtraciones de Jack Teixeira se publicaron en foro cerrado de videojuegos y de ahí a las redes sociales

Jack Teixeira tiene un canal en Discord para jugar videojuegos el cual lleva por nombre Thug Shaker Central, grupo cerrado de unos 20 o 30 miembros que surgió en la pandemia.

Uno de los miembros los tomó y publico en redes sociales a la vista de cualquiera, es así como comenzaron a viralizarse en Twitter, Telegram y otras redes sociales.

En este foro se compartían también memes, afición por las armas, comentarios racistas, etcétera.

Uno de los integrantes, entrevistado por The New York Times, dijo que en el grupo solo tenían la intención de informarse, que Jack Teixeira -sin revelar su nombre- no quería hacerlos públicos y no tomaron partido por uno de los dos bandos de la guerra Rusia-Ucrania.

La madre de Jack Teixeira, Dawn, dijo que su hijo recientemente había comenzado a trabajar más y en turnos nocturnos, estaba en la base Cape Cod y había cambiado de número telefónico.