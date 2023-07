La pelea en el partido de México vs Qatar sigue en tendencia, pero, ¿quién es Alejandro García Villanueva el detenido por apuñalamiento en Levi’s Stadium de Santa Clara en Estados Unidos? Esto sucedió el 2 de julio de 2023.

Algunas escandalosas imágenes se difundieron por los hechos en el Levi’s Stadium de Santa Clara en Estados Unidos en el que México perdió frente a Qatar por la diferencia mínima de un gol, lo cual generó reacción en la tribuna.

Un fan de México apuñaló a un compatriota en los minutos finales del encuentro. Se trató de Alejandro García Villanueva, quien atacó con un objeto afilado a Emmanuel Díaz; la víctima explicó para N+ que quizá necesitará cirugía.

Emmanuel lució empapado de sangre en un video, tratando de limpiarse el cuerpo con el agua de una botella, mientras los elementos de seguridad del Levi’s Stadium de Santa Clara en Estados Unidos se acercaron a él.

Alejandro García Villanueva fue detenido el 4 de julio por la policía de Santa Clara en relación al apuñalamiento de Emmanuel Díaz en el Levi’s Stadium de Estados Unidos; se logró su captura gracias a un video del estadio.

El Departamento de Policía de Santa Clara identificó a Alejandro García Villanueva como:

Alejandro García Villanueva espera el resultado de su situación jurídica en la Prisión Principal del Condado de Santa Clara; podría a enfrentar una pena mínima de 15 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal de California.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) lamentó y condenó el apuñalamiento de un aficionado e informó su disposición de “cooperar y unir esfuerzos” con la Concacaf para evitar que estos actos se repitan en cualquier estadio.

Buscan a mexicano que apuñaló a otro en partido de selección mexicana vs Qatar en Levi's Stadium (Especial)

Emmanuel Díaz, el aficionado que sufrió el apuñalamiento de Alejandro García Villanueva, explicó (en una cama de hospital para N+) que recibió una herida cerca de la clavícula en el Levi’s Stadium de Santa Clara en Estados Unidos.

El aficionado de México explicó lo que sucedió ese día:

“Recuerdo que sacó una navaja y se la quise quitar, nos caímos los dos al suelo y fue entonces que me acuchilló. Al momento no sentí nada, pero vi manchada de sangre mi playera, por eso tomé una botella con agua y me la aventé encima”

Emmanuel Díaz