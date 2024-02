El alcalde de Florida en Chile, Jorge Roa, se mató tras renunciar a su cargo a través de su cuenta de Facebook, pero ¿quién era? Te damos todos los detalles de su perfil.

Este lamentable suceso, fue confirmado por María Carolina Inostroza, presidenta regional del partido Democracia Cristiana este 12 de febrero, donde también explicó que la razón que lo orilló a tomar esta drástica decisión, fue un accidente de tránsito que protagonizó mientras conducía ebrio.

Y es que luego de escribir un mensaje en sus redes sociales, mediante el que renunció a su cargo como alcalde de Florida, una localidad en la región de BioBío Chile, Jorge Roa se quitó la vida en su domicilio.

Pero, ¿quién era Jorge Roa, alcalde de Florida que se mató tras renunciar a su cargo por Facebook? Acá te presentamos su perfil profesional y personal.

Jorge Roa Villegas era el alcalde de Florida, una región ubicada al sur de Chile, puesto al que llegó desde 2012 para posteriormente ser reelegido dos periodos más.

Su vocación era la enseñanza, aunque su pasión por la política lo llevó a convertirse en militante del partido de la Democracia Cristiana (DC).

Además, sus compañeros de partido como Carolina Inostroza lo calificaba como un “camarada importante, quien le entregó dignidad a los vecinos de Florida”

Jorge Roa nació el 7 de enero de 1956, mientras que a poco más de un mes de haber cumplido los 68 años, decidió quitarse la vida.

Respecto a su vida sentimental, Jorge Roa estaba casado con Patricia Garrido, aunque no existe mayor información relacionada a su esposa en redes sociales como Facebook, plataforma donde el alcalde de Florida explicó su renuncia al cargo.

El alcalde de Florida, Jorge Roa, nació un 7 de enero, por lo que era del signo zodiacal Capricornio.

De acuerdo con la astrología occidental, este signo se caracteriza por ser prudente y práctico, aunque sus aspectos negativos tienden hacia el pesimismo, la fijeza y la melancolía.

Según con la página oficial de la localidad de Florida, Jorge Roa tenía dos hijos, de nombres Claudia y Jairo.

Sin embargo el sitio no precisa las edades de los descendientes del alcalde de Florida.

Jorge Roa emprendió sus estudios académicos en el ámbito educativo, convirtiéndose en un profesor y especialista en Administración Educacional y Magíster en Gestión y Administración Educacional.

Jorge Roa trabajaba como docente en Santiago, la capital de Chile, puesto en el que permaneció durante seis años, sin embargo tuvo otros empleos que lo ayudaron a labrar su carrera profesional.

Los trabajos más destacados de Jorge Roa en el sector educativo fueron:

Jorge Roa también fue secretario de varias Juntas de Vecinos, donde llegó a convertirse en el presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Florida.

Cabe destacar que el alcalde de Florida fue elegido como concejal de esta localidad en 2004, mientras que para el año 2008 fue reelecto por un nuevo periodo.

Antes de acabar con su vida, Jorge Roa escribió un largo mensaje en su cuenta de Facebook, donde renunció a su cargo como alcalde de Florida, pero también explicó los motivos que lo llevaron a matarse.

Cabe mencionar que el líder comunal habría chocado contra una vivienda mientras manejaba bajo los influjos del alcohol, hechos que también fueron confirmados por el mismo alcalde durante su escrito de Facebook.

“Ocurrido los hechos, no huí, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles"

Jorge Roa, ex alcalde de Florida